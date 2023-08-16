В Башкирии проходит конкурс юных сказителей "Урал батыр"

Сегодня в Бурзянском районе торжественно открыли конкурс юных сказителей “Урал батыр”.

Удивительный и яркий праздник, посвященный историческому эпосу башкирского народа распахнул свои двери в 25 -й раз. Участниками конкурса стали не только дети нашей республики, но и мальчики и девочки из разных регионов нашей страны.

Конкурс открылся театрализованным представлением с участием детей, подростков и молодежи (режиссер – народный артист Башкортостана Ильнур Лукманов). Юные артисты в своем представлении смогли показать ключевые моменты эпоса “Урала батыр” и вечную борьбу – добра и зла.

После представления к участникам обратился исполняющий обязанности главы муниципального района Бурзянский район Гайса Халитов. В своем выступлении он отметил, что бурзянская земля бережно хранит историю народа, что на этих благодатных землях навечно сохранились следы Урал батыра, Бабсак бея, Масема. “Эпос “Урал батыр” каждый башкир должен носить в своем сердце”-сказал Гайса Халитов.

Начальник отдела министерства образования Розалия Сафиуллина поприветствовала участников от имени руководителя ведомства Айбулата Хажина.

- Этот конкурс – настоящая школа для юных сказителей. Отрадно, что сегодня среди участников есть и воспитанники детских садов, и суденты. Мы сегодня находимся на земле, где чтят, любят и бережно хранят свою историю.

Конкурс продлится три дня. В первом туре участники будут рассказывать эпос наизусть. Второй тур посвящен инсценировкам по эпосу “Урал батыр” и другим эпическим произведениям.

Фото Айгуль Габитовой.

Источник: https://hakmar.ru