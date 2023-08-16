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16 Августа , 11:20

Верность родной газете

Сегодня исполнилось 30 лет со дня прихода в «Стерлитамакский рабочий» нынешнего главного редактора газеты Алексея Анатольевича Матвеева.

Верность родной газете
Верность родной газете

Он переступил порог редакции сразу после окончания Башкирского государственного университета, прошёл путь от корреспондента газеты до её руководителя, несколько лет успешно трудился ответственным секретарём и заместителем редактора, а сегодня успешно возглавляет родное издание, которому им отдано три десятка лет.


О чём бы ни писал Алексей Матвеев - о жизни города,,промышленности, транспорте, туризме, природе, экологии, защитниках Отечества - он всегда делает это с душой, со знанием предмета, с пониманием сути вещей, с искренней заинтересованностью в теме. Поэтому его публикации всегда находят своего читателя.


Руководство газетой в современных условиях занимает много сил и энергии, но наш редактор успешно справляется с вызовами времени и возложенными на него задачами, оставаясь при этом добрым, отзывчивым, заботливым человеком. Спасибо ему за это!

Желаем нашему руководителю крепкого здоровья, семейного благополучия, новых интересных идей, направленных на успешную работу редакции. Вместе у нас всё получится!

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Марина Воронова
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