Видеообращение к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности

Приветствую вас на XI Московской конференции по международной безопасности.

Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки.

Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу именно вместе, на равных предстоит созидать контуры будущего.

Мы видим, как последовательно идёт формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры.

Всё это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное – реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.

Вместе с тем в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы.

Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причём всё это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.

США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений.

Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока АУКУС.

Очаги напряжённости тлеют и в других регионах мира. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, повторю, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада.

Так, страны Сахаро-Сахельского региона, такие как Центральноафриканская Республика и Мали, оказались под прямым ударом многочисленных террористических групп после того, как США и их союзники развязали агрессию против Ливии, что привело к развалу ливийского государства.

К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства.

Повторю, сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества.

Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии.

Уверен, что XI Московская конференция по международной безопасности внесёт свой вклад в развитие конструктивного сотрудничества между нашими народами и государствами.

Желаю вам успехов, плодотворных и содержательных дискуссий.

Спасибо за внимание.