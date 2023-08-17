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17 Августа , 09:45

Как защититься от клещей

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Башкортостана с укусами клещей обратились 9 115 человек, в том числе 3 234 детей.

Как защититься от клещей
Как защититься от клещей

Всего в 2023 году зарегистрировано 13 случаев инфекционного клещевого боррелиоза и 7 - клещевого вирусного энцефалита.

Трагический случай произошел в начале августа. Из-за осложнений после укуса клеща умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом Евгений Хвалько. Членистоногое оказалось переносчиком опасной для людей и животных инфекции — клещевого энцефалита. К сожалению, пока специального лекарства от него не существует и защитить может только вакцина.

Клещи остаются активными до первых осенних заморозков. Самый высокий риск заразиться клещевым энцефалитом — в Сибири, Приволжье, некоторых регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

В карточках рассказываем, как защититься от клещей. Читайте, сохраняйте, делитесь с родными и друзьями. Берегите себя и своих близких.

А здесь адреса и телефоны лабораторий Башкортостана, куда можно исследовать клеща https://02.rospotrebnadzor.ru/content/173/34335/

Все здоровья!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
Как защититься от клещей
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"Стерлитамакский рабочий"

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