Всего в 2023 году зарегистрировано 13 случаев инфекционного клещевого боррелиоза и 7 - клещевого вирусного энцефалита.



Трагический случай произошел в начале августа. Из-за осложнений после укуса клеща умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом Евгений Хвалько. Членистоногое оказалось переносчиком опасной для людей и животных инфекции — клещевого энцефалита. К сожалению, пока специального лекарства от него не существует и защитить может только вакцина.



Клещи остаются активными до первых осенних заморозков. Самый высокий риск заразиться клещевым энцефалитом — в Сибири, Приволжье, некоторых регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.



В карточках рассказываем, как защититься от клещей. Читайте, сохраняйте, делитесь с родными и друзьями. Берегите себя и своих близких.



А здесь адреса и телефоны лабораторий Башкортостана, куда можно исследовать клеща https://02.rospotrebnadzor.ru/content/173/34335/



Все здоровья!



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