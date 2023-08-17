Онлайн-встреча для семей участников СВО

Спикеры:
- Альбина Шайхуллина, начальник отдела организации назначения и предоставления мер социальной помощи семьям с детьми Республиканского центра социальной поддержки населения
- Лилия Агишева, заместитель начальника управления социального обеспечения семей с детьми Социального фонда России по Республике Башкортостан.
Для того чтобы принять участие во встрече, нужно зарегистрироваться: https://forms.gle/kZK1SvvAEVyngFb2A
Напомним, доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации, не будут учитываться при оценке нуждаемости семьи для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Постановление Правительства России от 29 декабря 2022 года № 2522: https://vk.cc/ckvDQy
Единое пособие, которое объединило ряд мер социальной поддержки, введено с 1 января 2023 года. Право на его получение есть у беременных женщин, вставших на учет в женской консультации до 12 недель беременности, и родителей детей до 17 лет. На пособие могут претендовать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека – это 12 650 руб. по Республике Башкортостан с 1 января 2023 года. Подробнее – на сайте Социального фонда России https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/
Здесь собрали полезную информацию про детские выплаты:
- Какие есть выплаты по беременности и уходу за ребенком? и для семей с детьми?
Вот чат-боты, которые помогут разобраться в вопросах назначения пособия:
- на детей от 3 до 7 лет https://t.me/posobie3_7_02_bot
- на детей от 8 до 17 лет https://t.me/posobie_8_17_BashkortostanBot
Чат-бот по мерам поддержки семей участников СВО из Башкортостана: https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot
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