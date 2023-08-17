+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
17 Августа , 12:30

Перерасчет пенсий

Пенсию пересчитают, если после ее назначения пенсионер продолжил работать.

Перерасчет пенсий
Перерасчет пенсий

Такой перерасчёт производят ежегодно. Подавать для этого заявление не нужно.

На сколько увеличат пенсию, зависит от размера страховых взносов. Максимальная прибавка к страховой пенсии – три индивидуальных пенсионных коэффициента.

В августе 2023 года Социальный фонд России в установленном законодательством порядке пересчитывает страховые пенсии тех, кто работал в 2022 году.

Пенсии пересчитали у 219 тысяч пенсионеров из Башкортостана. Перерасчет коснулся всех получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели начислили страховые взносы.

Также в установленном порядке производится перерасчёт размера страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика