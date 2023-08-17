Перерасчет пенсий

Такой перерасчёт производят ежегодно. Подавать для этого заявление не нужно.



На сколько увеличат пенсию, зависит от размера страховых взносов. Максимальная прибавка к страховой пенсии – три индивидуальных пенсионных коэффициента.



В августе 2023 года Социальный фонд России в установленном законодательством порядке пересчитывает страховые пенсии тех, кто работал в 2022 году.



Пенсии пересчитали у 219 тысяч пенсионеров из Башкортостана. Перерасчет коснулся всех получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели начислили страховые взносы.



Также в установленном порядке производится перерасчёт размера страховой пенсии по случаю потери кормильца.