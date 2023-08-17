Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства

Мы с вами сегодня поговорим о развитии экономики в угледобывающих регионах страны. Но начнём с текущей ситуации. И прежде всего, конечно, хотелось бы послушать Татьяну Алексеевну [Голикову]. Татьяна Алексеевна, я знаю, что Минздрав и МЧС подключились к тому, чтобы оперативно помочь людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане.

Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей.

Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как организована работа?

Т.Голикова: Добрый день, Владимир Владимирович!

Мы организовали оказание медицинской помощи в Республике Дагестан, сразу, как Вы знаете, на место вылетела бригада федеральной медицины катастроф. К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребёнка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе трое детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья.

Пострадавшие, которые эвакуированы в Москву, в федеральные московские учреждения – таких учреждений десять, которые приняли пациентов, – это в основном пациенты в тяжёлом состоянии, как взрослые, так и дети. Им оказывается необходимая помощь, в необходимом объёме, и все меры будут приняты.

Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется.

Кроме того, силами института Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли своих близких и у которых близкие пострадали и которые находятся на лечении в федеральных учреждениях. Всё это находится на контроле, и я хотела поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привезти в Москву.

В.Путин: Мне вчера руководитель республики [С.Меликов] докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, и благодарил за это.

Александр Вячеславович, как Вы оцениваете ситуацию тут?

А.Куренков: Владимир Владимирович, группа на самом деле работает, и сейчас там заместитель Министра находится. Оперативный штаб развёрнут, всё в окружении анализируется, просчитывается. Все задачи понятны на самом деле, для нас понятны. Единственное, беспокоят немного причины, но по этому работают другие службы.

В.Путин: Да, знаю, следствие работает.

Ладно, хорошо. Нужно сделать всё, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьёзным образом.

А.Куренков: Есть.

В.Путин: У нас в этом году средняя температура на планете впервые достигла 17,24 градуса по Цельсию. Это побило рекорд 2016 года, там было 16,9. Пожары везде, к сожалению, у нас тоже. С одной стороны, пожары, а с другой стороны, паводки.

Александр Вячеславович, как идёт работа по этому направлению?

А.Куренков: Уважаемый Владимир Владимирович!

С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырёх миллионов гектаров. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнём в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

По данным «Авиалесоохраны», на сегодняшний день на всей территории страны действует 169 очагов лесных пожаров на площади свыше 330 тысяч гектаров. Из них локализовано 30 очагов, то есть всего 17 процентов. При этом пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. За прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 гектаров. При этом потушено 125 пожаров на общей площади более 250 тысяч гектаров.

Уважаемый Владимир Владимирович, решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обстановка, сложившаяся на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Амурской области, отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Прогноз развития обстановки остаётся неблагоприятным.

Силы и средства МЧС России задействованы в защите населённых пунктов от угрозы перехода огня. Также активно применяется авиация МЧС России. За последние сутки для тушения пожаров и передислокации личного состава применялось шесть воздушных судов.

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа самолётом Бе-200 совершено 30 сливов, сброшено 117 тонн воды. Всего с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России совершено более 1900 вылетов, доставлено свыше пяти тысяч человек и более четырёх тысяч тонн грузов, произведено свыше трёх тысяч сливов воды общим объёмом, превышающим 23 тысячи тонн.

Теперь по паводковой обстановке.

С начала августа в результате обильного выпадения осадков наблюдались значительные подъёмы уровней воды в реках Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Приморского края, где в 71 населённом пункте в зоне затопления оказались жилые дома, приусадебные участки и автомобильные дороги, нарушено транспортное сообщение и энергоснабжение. На сегодняшний день уровень воды в большинстве населённых пунктов снижается.

За прошедшие сутки освободились от воды 2378 жилых домов, почти 2,5 тысячи приусадебных участков и пять участков автомобильных дорог. В 18 населённых пунктах в зоне затопления остаётся 567 домов и 754 приусадебных участка, а также 19 участков автомобильных дорог. Ведётся работа по восстановлению энергоснабжения в трёх муниципальных образованиях.

Уважаемый Владимир Владимирович, из зоны подтопления эвакуировано более 4,5 тысячи человек, в том числе 750 детей. На данный момент в восьми пунктах временного размещения находятся 275 человек, в том числе 62 ребёнка.

Для оказания помощи населению привлечены аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Амурский спасательный центр МЧС России.

С 13 августа в Приморском крае приступила к работе оперативная группа центрального аппарата МЧС России. В подтопленные населённые пункты доставляется бутилированная вода и продукты питания. Из резерва МЧС России в пострадавшие населённые пункты доставлено 289 тепловых пушек, 213 генераторов и 99 мотопомп.

Кроме того, для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Приморского края из соседних субъектов направлено 326 тепловых пушек, 15 генераторов и 15 мотопомп. Для переброски указанных материальных средств применялся как наземный транспорт, так и попутные авиарейсы, в том числе Министерства обороны и ФСБ России. Организован непрерывный мониторинг паводковой обстановки с применением вертолёта Ми-8 МЧС России и беспилотных авиационных систем.

Проводится информирование населения о складывающейся обстановке и порядке действий в зоне подтопления, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Для ликвидации последствий паводка привлечена группировка общей численностью 552 человека, 194 единицы техники и 44 плавсредства, в том числе от МЧС России 332 человека, 63 единицы техники и 34 плавсредства.

На особом контроле находится подготовка к началу учебного года. Несмотря на то что в части образовательных учреждений Приморского края развёрнуты пункты временного размещения, принимаются все необходимые меры для своевременного открытия учебных заведений к 1 сентября.

Уважаемый Владимир Владимирович, прохождение паводков также наблюдается в Луганской Народной Республике, Республике Бурятия и Иркутской области. На сегодняшний день в этих субъектах затоплено десять дачных домов и 194 приусадебных участка. Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий подтопленных районов продолжается, ситуация находится на контроле МЧС России.

Доклад окончен. Благодарю за внимание.

В.Путин: Какая-то дополнительная помощь нужна ведомству?

А.Куренков: Владимир Владимирович, ведомству не нужна. Приморскому краю, я думаю, понадобится финансовая помощь. Пострадавших немало, я разговаривал с губернатором ‒ им понадобится.

В.Путин: Вы тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее.

А.Куренков: Есть, Владимир Владимирович.

Там приближается уже следующий тайфун на те районы, которые после Дальневосточного форума в прошлом году [затронуло], он заходит на те же районы, так что мы уже занимаемся предупреждением. Нагрузка будет чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведётся.

В.Путин: Расслабляться нельзя. Полегче, побольше ‒ там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но всё равно надо внимательно мониторить ситуацию.

А.Куренков: Так точно.

В.Путин: У нас жарища установилась не только в европейской части, но и в Сибири, во многих регионах 35 градусов. Александр Александрович, какой прогноз?

А.Козлов: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович [Мишустин], коллеги!

Экстремальность погодных явлений растёт с каждым годом, рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц. Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири, и это ещё не конец.

Прогноз, который мы видим сейчас до конца августа, ‒ это экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область, Астрахань, Рязань и все области Черноземья. Помимо жары это лето отметилось и тайфунами, и ливнями, дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым, неделю назад ‒ Приморский край, о чём докладывал мой коллега.

И что хотелось бы сказать? С начала года только в нашей стране было зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явления. В прошлом году за этот период их было 438, и большинство из опасных явлений успешно прогнозируются ‒ свыше 96 процентов предупреждений оправдались, которые даёт Росгидромет.

Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата. Кстати, одним из первых, кто сделал его прогноз, стал российский академик Михаил Иванович Будыко ещё в 70-х годах прошлого века. За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущее. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество.

Например, только лишь концентрация диоксида углерода за 200 лет выросла в полтора раза, и в совокупности с другими газами это привело к росту средней глобальной температуры на 1,15 градуса. В обычной жизни человек такое даже не почувствует, но в масштабах планеты это, конечно, серьёзные изменения: набегают волны тепла, скачут осадки и растёт уровень Мирового океана – статистика показывает: за 30 лет он поднялся на девять сантиметров.

Глобальная температура будет повышаться минимум до середины века. Даже если сейчас закрутить все краны и остановить производство, климатическая система всё равно движется в сторону потепления, потому что она инерционна.

Мировое научное сообщество с высокой степенью достоверности говорит, что вырастет число тропических циклонов и ураганов. Ухудшится ситуация с наводнениями в Южной и Юго-Восточной Азии, в Европе и Южной Америке. Некоторым островным государствам, особенно в Тихом, Индийском океанах и Карибском бассейне, грозит полное затопление. Засухи и дефицит водных ресурсов будут нарастать в Средиземноморье, Центральной Азии, Америке и Африке.

Для России учёные дают прогноз на увеличение речного стока в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот на юге, включая весь бассейн Дона, наоборот, к уменьшению. Например, в Калмыкии дефицит воды ещё более усугубится.

Две трети нашей страны расположены на мерзлоте. Безусловно, под влиянием всеобщего потепления она будет деградировать. Это опасно для строений, для коммуникаций, для комфортного проживания людей. Чтобы понимать, что происходит на глубине, и предупреждать последствия для социальной и экономической инфраструктуры, мы уже в этом году запустили, Владимир Владимирович, по Вашему поручению государственную систему фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. За три года по всей стране мы должны разместить 140 станций, данные которых будут поступать учёным для последующих анализов.

Но я хотел бы отметить, что наша страна находится в более выгодном положении, нежели другие государства. Большая территория и разнообразие климатических условий – это наше преимущество. Например, в земледелии можно будет использовать позднеспелые посевные сорта, которые будут урожайными, а завоз продуктов для районов Крайнего Севера станет более доступным.

Владимир Владимирович, то, что происходит с климатом сейчас и будет в ближайшие десятилетия, ‒ это неизбежность. Как бы человечество сегодня ни пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних. Сейчас нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности.

Наши научные исследовательские институты – это Главная геофизическая обсерватория Росгидромета и Институт вычислительной математики РАН – уже делают сценарные прогнозы изменения климата по каждому региону. Эту информацию нужно погружать в планирование строительства и ремонта различных объектов.

Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или принимать решения о переселении людей; готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. Например, были в Калмыкии, по поручению Михаила Владимировича [Мишустина] уже делаем строительно-техническую экспертизу. Соответственно, закончим – сразу приступим к строительству.

Прогнозируем таяние мерзлоты – и необходимо будет укреплять подземные коммуникации. По информации нашего Минэкономразвития, на июль этого года пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации. Это как раз тот документ, в рамках которого, мне кажется, можно реагировать и оперативно опережать.

Диалог науки и власти положен в основу Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. С прошлого года, по Вашему поручению, которое Вы дали на Совете по науке и образованию в прошлом году, мы реализуем инновационный проект государственного значения. Он называется «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ».

Одна из её ключевых задач, но не единственная, – это получать достоверные данные для построения климатических прогнозов и для того, чтобы отстаивать позиции России, в том числе в международных климатических спорах, потому что справиться с нервозностью климата можно только взвешенным и осознанным поведением.

На сегодняшний день учёные, например, уже провели первичные измерения концентрации метана, усовершенствовали методики для мониторинга озона с помощью российских спутников и многое другое.

Владимир Владимирович, спасибо за внимание. Доклад закончен.

В.Путин: Спасибо.

Я думаю, что, конечно, мы должны иметь это в виду – то, что сейчас Министр сказал. Конечно, нужно думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям. Я поддерживаю то, что Министром было сказано, Александр Александрович прав: при строительных планах, при ремонтных работах и так далее, в текущей жизни мы должны это учитывать.

Вспоминая о текущей жизни, не будем забывать, что 1 сентября – начало учебного года. У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники, и это связано с ростом заработной платы, увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа.

Дмитрий Николаевич, как мы к этому готовы?

Д.Чернышенко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Немного позитива. Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачёте на вторых Играх стран СНГ, которые, Вы помните, по Вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны. Первые Игры у нас прошли в 2021 году в Казани, а вторые Игры как раз в этом году принимала Белоруссия. Они завершились недавно в Минске – 14 августа. Участниками стали четыре тысячи спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных стран.

Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат. А уже в эти выходные, 19 августа, в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды уже из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ. Так что с уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причём спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира.

Я перехожу к теме доклада.

Уважаемый Владимир Владимирович, в результате Ваших решений на Совете по спорту внесены изменения в федеральное законодательство о физкультуре, спорте и образовании, которые направлены на гармонизацию. Они вступают в силу, как Вы сказали, с 1 сентября. И эта гармонизация, Вы перечислили, решает сразу несколько задач. Прежде всего, конечно, тренеры получают совершенно новый статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: и рост заработной платы, и увеличение отпуска, и упрощение процедуры аттестации. Но самое важное, что спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок. Соответственно, будет эффективность.

Для этого совершенствуется нормативно-правовая база: утверждено 193 нормативных правовых акта, 153 приказа. Большая бюрократия была, время занимала. Формируется сейчас единая информационная система управления спортивными школами, она «погружается» в ГИС «Физкультура и спорт», которую мы успешно запустили. Правительство сейчас с субъектами завершает эту работу.

По поручению Председателя Правительства у нас в координационном центре развёрнута система цифрового сопровождения регионов, к ней подключены представители всех ведомств, и не только ФОИВы, но и ОНФ. И благодаря этому мы видим ситуацию по каждой спортивной школе, по каждому буквально тренеру, преподавателю и занимающимся. Я хотел, конечно, поблагодарить всех коллег: и Администрацию Президента, и субъекты – за такую слаженную работу, которую мы демонстрируем.

Но что важно? Через это лицензирование мы, по сути дела, провели аудит всей системы детско-юношеского спорта. Мы знаем каждую школу, мы видим, что сегодня действуют реально – не на бумаге, а реально действуют – 5005 организаций, за которыми закреплены 52 403 спортивных объекта. В этих организациях занимаются 3200 тысяч спортсменов и 96 307 тренеров. Тренеры уже переведены на должность «тренер-преподаватель» или работают по совместительству. 4263 организации уже получили бессрочные лицензии. Эта работа будет завершена до 30 августа. Вопрос на контроле у Минспорта и глав субъектов.

Одними из первых процедуру лицензирования завершили – у нас есть передовики – Воронежская, Калужская, Курганская, Сахалинская области, Чеченская Республика. Организации в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а их там 136, продолжат работу по временным лицензиям. До 1 января 2026 года мы им такую возможность даём.

Уважаемый Владимир Владимирович, для нас крайне важно было уйти просто от формального подхода в получении лицензии, обеспечив действительно реальный рост заработных плат тренеров-преподавателей, создание комфортных условий для тренировочного процесса. Этот результат уже есть в 67 регионах. Первыми это сделали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Камчатский край и другие.

Регионы провели огромную, просто гигантскую работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуру спорта. Там, конечно, было что делать, и они направили своё финансирование на реконструкцию, на ремонт объектов, закупку инвентаря, оборудования. То есть у нас будет совершенно новый уровень спортивной школы с 1 сентября.

Прежде всего, конечно, хотел отметить Башкортостан, Брянскую, Иркутскую, Ярославскую и Московскую области, они действительно молодцы, нашли средства, выделили. Ещё остаются, конечно, объекты, которые требуют доработки после 1 сентября, их там в районе тысячи из 52 тысяч, где регионы сделали «дорожные карты» и по ним приводят в нормативное состояние, это обусловлено строительными циклами в основном, длительными. Но дети, которые там должны были заниматься, временно перенаправлены в другие школы, мы следим, чтобы не прекращался тренировочный процесс. Это полномочия субъектов, но тем не менее Минспорта держит ситуацию на ежедневном контроле, мы видим на наших приборных досках как раз эти результаты. Но для нас крайне важно также получать обратную связь не только от чиновников региональных властей, хотя мы опрашиваем и руководителей спортивных школ, и тренеров, но и напрямую от самих граждан, поэтому через портал госуслуг, через «горячие линии» Минспорта, из Минпросвещения, также спасибо ОНФ – как Вы нас учите, обратную связь мы берём, и это позволяет нам слышать и оперативно давать разъяснения, реагировать по всем вопросам.

Уважаемый Владимир Владимирович, для финансирования подготовки воспитанников спортивных школ в возрасте свыше 18 лет – там есть такие у нас, среди 3200 тысяч их 149 тысяч где-то, – муниципалитеты должны быть наделены соответствующими полномочиями, их раньше не было. И сейчас мы внесли в Госдуму законопроект, в ближайшее время рассчитываем на его принятие, и тогда они тоже у нас не будут выпадать из процесса. Таким образом, задача, которую Вы поставили, по лицензированию организаций будет выполнена в срок, до 1 сентября. Объекты, которые на реконструкции, – после ремонта мы их вернём в систему спорта обязательно.

Держим на контроле.

Доклад окончен.

В.Путин: Дмитрий Николаевич, мы с Вами много об этом говорили. О чём? О том, что нам обязательно нужно достичь ещё более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом. У нас этот показатель растёт всё время, и это очень важно, но есть куда двигаться, есть к чему стремиться.

И я прошу Вас как человека, отвечающего в Правительстве за эту сферу деятельности, никогда об этом не забывать. Но, конечно, это мы можем эффективно решать только в совместной работе с регионами. Работа идёт, просто нужно не упускать это из поля зрения.

Что касается спортивных школ, то, мне кажется, мы на правильном находимся векторе движения. Это то, о чём нас с Вами просили люди, работающие в этой сфере, неоднократно, на разных уровнях. Будем считать, что вместе с ними и выработали те решения, о которых Вы сейчас проинформировали. Надо только довести всё это до конца так, чтобы закон заработал в полную силу.

А что касается выступлений на международных стартах, хочу поблагодарить Вас, всех, кто этим занимается, Министерство спорта, что вы организуете такие соревнования, и они становятся всё более и более масштабными.

К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определённая деградация наступает. Но это неизбежно просто повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта. И здесь нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов. В том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали нашим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Надо просто иметь это в виду, что для людей, которые всю жизнь, себя посвящают спорту, это тоже важно. Кроме престижа важна ещё их материальная поддержка.

Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с Председателем Правительства. Это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это всё-таки серьёзная поддержка.

Ещё пара вопросов есть. Смотрите, мы почему говорим всё время о физкультуре, массовом спорте? Это связано с поддержанием здоровья нации, с тем, как люди себя чувствуют, как работают, и так далее. Понимаем, каковы положительные эффекты от нашей работы по данному направлению.

Но не менее важна и другая составляющая – это полноценное питание, к которому относится и потребление, в данном случае морепродуктов. Потребление рыбы составило у нас 22,6 килограмма на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 килограммов на человека.

Илья Васильевич, что нам мешает добиться нужного результата?

И.Шестаков: Уважаемый Владимир Владимирович, всё для этого делаем. Я в целом хочу сказать, что рыбохозяйственный комплекс России работает устойчиво, стабильно. У нас в этом году растут объёмы вылова в основных промысловых бассейнах страны. Отрадно, что увеличивается вылов и за пределами отечественной экономической зоны, невзирая на недружественные действия ряда стран.

Владимир Владимирович, с начала этого года общая добыча российских рыбаков составила уже более 3,5 миллиона тонн ‒ на 13 процентов выше показателя 2022 года.

Хотел бы отметить, что ряд недружественных стран оказывают сами себе медвежью услугу: ввели запрет на заход наших рыболовных судов, работающих в конвенционных районах, в свои порты, прекратили ремонт наших судов. При этом предприятия, которые ранее обслуживали российский флот, несут существенные финансовые потери, многие из них находятся уже на грани банкротства.

Эта ситуация подтвердила необходимость в наращивании и модернизации отечественных судоремонтных мощностей, создании собственных компетенций. Ремонт флота ‒ сейчас для нас это одна из существенных проблем. Рыбаки уже пошли в судостроение, сейчас уже сами вынуждены идти в вопросы, связанные с судоремонтом.

Мы с Минпромторгом находимся в диалоге, но, конечно, здесь нужен комплексный подход и координация работы всех вовлечённых ведомств, поскольку понятно, что необходимо ремонтировать рыбохозяйственный флот.

Хотел бы также сказать, что хорошие результаты показывают отечественные рыбоводы – вообще, за последние десять лет нам удалось нарастить объём производства аквакультуры более чем в два раза – за первое полугодие произведено уже 230 тысяч тонн, ожидаем рост по итогам года на пять процентов.

Продолжаем наращивать и экспорт рыбной продукции, поставки мы осуществляем сейчас в 80 стран. За полгода экспорт составил порядка 1,2 миллиона тонн – на 2,5 процента больше уровня 2022 года.

Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас идёт лососёвая путина, она имеет большое социально-экономическое значение для дальневосточных регионов и для российского потребителя в целом.

Докладываю, что путина развивается успешно. По оперативным данным, на вчера общий вылов достиг уже 528 тысяч тонн – это в три раза больше [уровня] 2022 года. При этом, конечно же, надо отметить, что это будет второй по рекордному вылову урожай лососёвых за всю историю наблюдений. У нас в 2018 году было 676 тысяч тонн, в этом году у нас прогноз где-то 600 тысяч тонн.

Конечно, с учётом этого возрастает и нагрузка на транспортно-логистическую инфраструктуру. Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости: это и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава.

Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, для того чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососёвой путины на Дальнем Востоке. Нам кажется, что там есть возможность для того, чтобы выровнять стоимость доставки именно в такие пиковые моменты.

Также важно сказать, что сейчас действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции – но пока только из минтая, Владимир Владимирович. Мы уже видим результат, за год сразу же вырос объём перевозки минтая в центральную часть России в два раза.

Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу. Это самый массовый вид тихоокеанских лососей, недорогой. Сейчас уже добыто 460 тысяч тонн. Продукция из горбуши – она как раз ориентирована на внутренний рынок и востребована у потребителя. Считаем, что субсидированные тарифы сделают её ещё более доступной, а также позволят загрузить перерабатывающие предприятия в других регионах страны.

Для обеспечения внутреннего рынка доступной и качественной рыбной продукцией нам также требуется дальше продолжить «расшивать» узкие места в логистической структуре, в том числе за счёт создания дополнительных холодильных мощностей.

В рамках реализации второго этапа инвестиционных квот, которые мы уже начинаем [распределять] в этом году, предполагается строительство шести логистических комплексов в границах морских портов – это четыре комплекса на Дальнем Востоке и два на северном бассейне, – которые позволят качественно хранить продукцию и в дальнейшем планомерно транспортировать её.

Также хотел бы чуть подробнее рассказать сейчас о ходе модернизации отрасли. В рамках первого этапа инвестиционных квот строятся 105 современных рыбопромысловых и краболовных судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Это запланировано. Уже построено 25 рыбоперерабатывающих заводов, завершено строительство 18 судов.

Современный флот, который работает сейчас уже в наших бассейнах, отлично себя зарекомендовал, обеспечивает высокие стандарты безопасности промысла и эффективность производства.

В настоящее время вышли подзаконные акты для проведения второго этапа программы инвестиционных квот и крабовых аукционов. Аукционы, как я уже сказал, Владимир Владимирович, в этом году проведём.

Рассчитываем, что крабовые аукционы принесут в казну не менее 340 миллиардов рублей и простимулируют строительство инфраструктуры – где-то около 300 миллиардов рублей. Это и дальнейшее обновление переработки, это рыбопромысловый флот, инфраструктурные объекты, как я сказал. И ещё пошли дальше: транспортный флот тоже чтобы простимулировать, нам необходимо перевозить рыбу из удалённых районов промысла.

После завершения второго этапа реформы в России будут созданы мощности для переработки до 80 процентов уловов. По сути дела, уйдём от сырьевой модели в рыбохозяйственном комплексе.

Владимир Владимирович, в завершение не могу не сказать, что в настоящее время проблему испытывают, конечно, по понятным причинам рыбаки Азово-Черноморского бассейна, там промысел затруднен. Мы считаем важным поддержать их, чтобы сохранить рабочие места и сами рыболовные компании. Там сумма небольшая – порядка 220 миллионов рублей на следующий год. Просим поддержать.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Хорошо.

Но у нас проблема с доставкой, как я понимаю, рыбопродукции не только с Дальнего Востока. У нас, к сожалению, даже из Мурманска не всё доставляют, что могло бы быть доставлено, казалось бы, более комфортно в европейскую часть.

Вы какие здесь видите проблемы?

И.Шестаков: Владимир Владимирович, в целом я могу сказать, что доставка идёт, в этом проблем нет. Активно работаем с «РЖД», поставляются вагоны вовремя.

Там есть вопросы, связанные с тарифами, по [их] образованию. Потому что, когда идёт пиковый сезон, получается, что загрузка в обратную сторону из центральной части не позволяет как раз выдержать тот тариф, который можно выдержать на протяжении года, поскольку необходимо оперативно предоставлять дополнительные возможности для вывоза рыбы с Дальнего Востока. Здесь бы на тариф нам посмотреть.

Плюс, конечно же, субсидирование. Это тоже позволит для дешёвой рыбы – удешевить её конечную стоимость.

В.Путин: Сейчас только было сказано про Дальний Восток. Конечно, Дальний Восток у нас безусловный лидер в этой отрасли.

Владимир Викторович, как ситуацию Вы оцениваете и как ситуация на Камчатке в целом?

В.Солодов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хочу подтвердить те оценки, которые дал Илья Васильевич. Действительно, лососёвая путина 2023 года крайне удачная: мы превысили в четыре раза вылов прошлого года.

И хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90 процентов от общего улова на Дальнем Востоке. Такие стабильно высокие уловы за последние годы нам удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, системной работе с браконьерством, которое постоянно усиливается, и масштабными инвестициями в береговое производство.

На примере Камчатки хочу проиллюстрировать на цифрах: за последние пять лет объём частных инвестиций в эту отрасль составил 95 миллиардов рублей. И подчеркну, что введённые перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство – стопроцентную переработку сырья.

Большую роль в развитии рыбопромышленного комплекса у нас играют долгосрочные принципы регулирования прав на рыболовство, особенно это важно для лососёвых участков, которые неразрывно связаны с прибрежными посёлками и береговой переработкой.

Я хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за поддержку такого подхода. Недавно принятые поправки в федеральный закон о рыболовстве на долгосрочной основе закрепили право тех рыбаков, которые готовы вести социально ответственный бизнес, на осуществление рыболовства.

Теперь в настоящее время Правительству Российской Федерации предстоит принять подзаконные акты, а от качества проработки их зависит практическая реализация заложенных в законе механизмов, а значит, в конечном итоге стабильность нашей региональной экономики, сохранение рабочих мест, зачастую сама жизнь отдалённых посёлков на Камчатке.

Я в связи с этим хотел попросить поручить Правительству активнее подключать нас, представителей прибрежных регионов, к подготовке соответствующих нормативных актов.

Но если позволите, буквально несколько предложений. Хотел вернуться к поставленному Вами вопросу относительно потребления рыбы внутри страны. На самом деле, к сожалению, в последние годы ситуация ухудшается, и среднедушевое потребление падает.

Мы привели официальные цифры Росстата. По оценке отраслевых экспертов, они ещё существенно ниже ‒ до 50 процентов только доходят рекомендованные Минздравом нормы.

Особенно ярко эта тенденция выражена среди молодёжи. Я хочу привести данные ВЦИОМ, что лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц, и этот показатель за последние пять лет сократился в 2,5 раза.

В этой связи, Владимир Владимирович, я хочу обратиться с инициативой ‒ разработать и реализовать комплексную государственную программу по стимулированию потребления рыбной продукции, которая может дополнить те механизмы, о которых Илья Васильевич [Шестаков] уже говорил. Она может включать такие меры, как ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции и социальную рекламу. Ряд таких механизмов ‒ например, рыбные четверги ‒ мы все хорошо помним по советскому времени. Считаю, что можно было бы их восстановить. Это позволит нам переориентировать рыбную промышленность на внутренний рынок и предоставить нашим гражданам полезные, ценные пищевые ресурсы и внесёт существенный вклад в укрепление здоровья, о чём Вы уже сказали.

Относительно логистики ‒ то, чего Илья Васильевич коснулся. Тоже хотел проиллюстрировать на цифрах. В настоящее время по сравнению с прошлым годом тариф на перевозку рыбы с Камчатки в Москву вырос на 40‒45 процентов. В этой связи мы поддерживаем предложение Ильи Васильевича о проведении проверки обоснованности этих цен, потому что в конечном счёте они ведь ложатся на кошелёк наших граждан.

Кроме того, я считаю необходимым продолжать постоянное развитие системы альтернативных маршрутов. Благодаря Вашим поручениям, Владимир Владимирович, за три года мы вместе с «Росатомом» и Минвостокразвития «раскачали» Северный морской путь как механизм транспортировки рыбы с Камчатки. В этом году в очередной раз лихтеровоз «Севморпуть» отправился уже с камчатской рыбой, а всего в этом году будет два рейса.

Можем констатировать, что перевозка Северным морским путём сегодня конкурентоспособна и востребована, однако её общий объём на сегодня составляет лишь один процент от той продукции, которая производится на Камчатке. В этой связи полагаю, что на линии необходимо специализировать суда с большей вместимостью ‒ от 1000 контейнеров. Это позволило бы существенно нарастить перевозку рыбы и повысить регулярность. При Вашей поддержке готовы оперативно отработать с «Росатомом» и Минвостокразвития.

И последнее, Владимир Владимирович, если позволите. Хочу подчеркнуть, что традиционно рыбная отрасль является не только основой развития экономики, но и социальной сферы прибрежных регионов и отдалённых посёлков. В прошлом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Вы поручили учесть этот аспект во втором этапе инвестиционных квот, в частности при проведении крабовых аукционов. Объектами инвестиций в числе прочих должна быть социальная инфраструктура прибрежных сельских территорий. Однако на сегодняшний день в принятых подзаконных актах социальных объектов нет.

Безусловно, важно, на мой взгляд, чтобы предоставление доступа к вылову крабов стимулировало не только производство, но и социально-экономическую сферу территорий – прибрежных регионов. В этой связи просил бы Вас дать поручение доработать соответствующие акты Правительства с учётом наших предложений и ранее данных поручений на Восточном экономическом форуме.

Благодарю за внимание и поддержку рыбохозяйственного комплекса.

В.Путин: Владимир Викторович, Вы вспомнили рыбные четверги в Советском Союзе. Я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, и производство их было недостаточным.

Но подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно даже это сделать, безусловно, Вы правы. А какие ведомства, как Вы считаете, нужно привлечь к созданию такого комплекса мер?

В.Солодов: Владимир Владимирович, в первую очередь мы с Росрыболовством готовы её отработать. И важно привлекать бизнес. У нас есть Рыбный союз, общественники, есть Ассоциация рестораторов России. Мы все готовы оперативно внести предложения в Правительство.

В.Путин: Нет, в самом Правительстве кто, по Вашему мнению, мог бы этим заняться как ключевой орган управления?

В.Солодов: Под эгидой Росрыболовства готовы отработать.

В.Путин: Хорошо.

Дмитрий Николаевич, слышите наш диалог с губернатором?

Д.Патрушев: Да, Владимир Владимирович, слышим и сделаем всё для того, чтобы увеличилось потребление рыбы. Нам нужно над этим работать.

В.Путин: Вы знаете, вы тогда как ключевой орган, ключевое министерство займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?

Д.Патрушев: Договорились.

В.Путин: А что касается социальной инфраструктуры ‒ конечно, её нужно развивать. Но когда мы говорим о квотах, рыбных квотах и о квотах на краба, мы же всё время говорили о квотах «под киль», то есть вопрос о строительстве судов всегда пытались решать с помощью этих квот.

Конечно, я понимаю, что сегодня производственные мощности судостроительной промышленности, особенно ещё по исполнению гособоронзаказа, таковы, что они, конечно, не дают возможности в срок, в полном объёме выполнить все заказы рыбаков. Это понятно, хотя нужно к этому стремиться ‒ к тому, чтобы это стало возможным. Очень рассчитываю на то, что принимаемые решения по предложению Правительства, Председателя Правительства о том, чтобы практически в управление ВТБ передать нашу Объединённую судостроительную компанию, что это даст нам нужный, ожидаемый эффект.

Я просто, честно говоря, побаиваюсь, что, если мы «вытащим» эти деньги из той темы, ради которой всё это создавалось, и перекинем эти средства на строительство социальной инфраструктуры – хотя это очень важно само по себе, конечно, – как бы нам здесь не растворить эти средства. Цели важные, но не те, которые мы перед собой ставили как приоритетные.

Надо подумать просто над предложением Владимира Викторовича [Солодова], потому что ведь эти квоты «под киль» или по крабу, по рыбе… Всё-таки главное ‒ это флот обновлять. Я так понимаю, что с удовольствием эти квоты берут, понимая, что промышленность не может выполнить в полном объёме, и всё это исполнение откладывается на потом.

Надо посчитать. Поэтому я прошу Председателя Правительства тоже посмотреть на это. Надо посчитать. Если, конечно, деньги зависают и всё равно эффективно не работают, наверное, какую-то часть на какое-то время можно направить для решения задач строительства социальной инфраструктуры.

Посмотрите, пожалуйста, потом доложите ваши предложения, хорошо? Это касается и Министерства сельского хозяйства.

Спасибо большое.

Я уже говорил о том, что мы должны всё активнее и активнее готовиться к 1 сентября. У нас есть программа обучения программированию школьников старших классов, и это чрезвычайно важно, имея в виду значимость этой сферы деятельности для экономики.

Максут Игоревич, как работа здесь идёт?

М.Шадаев: Добрый день!

Уважаемый Владимир Владимирович, отрасль информационных технологий у нас продолжает расти и активно развиваться. За прошлый год на 22 процента вырос объём продаж российских IT-решений. Потребность в кадрах у нас по-прежнему сохраняется, хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13 процентов у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях, всего почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500‒700 тысяч человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. И для решения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, который охватывает основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых.

Начну со школьников. В прошлом году мы первый раз запустили масштабный проект по обучению старшеклассников современным языкам программирования. Любой учащийся с восьмого по 11-й класс с согласия родителей получил возможность бесплатно пройти соответствующие курсы. Сделать можно очень просто: либо сам учащийся, либо родитель подаёт заявку в момент набора через портал «Госуслуги». Программа занятий рассчитана на один год, и, соответственно, спланирована она так, чтобы её можно было удобно совмещать с основной школьной программой.

В прошлом году планировали 100 тысяч человек зачислить. Владимир Владимирович, было 130 тысяч заявок, зачислили всех. То есть на 30 процентов у нас спрос превысил предложение.

Далее. Две опции: можно заниматься офлайн, в традиционном режиме, очно посещая соответствующие оборудованные классы, можно делать это через образовательные платформы онлайн, что особенно важно для ребят, которые учатся в сельской местности, где нет подготовленной инфраструктуры. Примерно у нас 50 тысяч занимаются офлайн, традиционным образом, и 80 тысяч выбрали формат работы через онлайн, видеоконференции.

26 июля, Владимир Владимирович, открыли на этот год новый набор. Теперь записаться на программу можно не только старшеклассникам, но также можно учащимся колледжей и техникумов. План на 2023 год ‒ 140 тысяч человек. Пользуясь возможностью, призываю всех, кому интересно свою жизнь связать с цифровой профессией, активнее записываться.

Уважаемый Владимир Владимирович, у нас все школы подключены к скоростному интернету: 45 354 школы подключены «оптикой», и только 602 школы пользуются спутниковым доступом.

Быстрый интернет пришёл во все школы. Но есть, конечно, проблемы с настройкой и поддержанием конечного оборудования. Здесь вместе с ОНФ мы ситуацию мониторим и вместе с Минпросвещения готовим предложения по организации техподдержки и обучению учителей использованию IТ в школах.

На конец прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент непосредственно в классах в процессе обучения детей, и это стало возможным благодаря тому, что в девяти тысячах зданий школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришёл не только в каждую школу, он пришёл в каждый класс. Теперь учитель может спокойно подключить свой ноутбук, планшет и показывать образовательный контент непосредственно в классе.

Особое внимание мы также уделяем вопросам подготовки IT-специалистов в вузах. Ежегодно мы совместно с Минобрнауки увеличиваем контрольные цифры приёма на IT-специальности.

За последние три года количество бюджетных мест в вузах для поступления на IT-специальности выросло почти в два раза: с 62 тысяч до 117 тысяч. У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT. Это очень важно. Мы добавили фактически 150 тысяч за счёт увеличения контрольных цифр приёма.

Также в прошлом году мы запустили новую инициативу, она называется «Цифровые кафедры». Такие кафедры у нас созданы в 114 вузах, которые определил Минобрнауки. Задача цифровой кафедры ‒ дать возможность параллельно с получением основной специальности в течение года получить дополнительную специальность и навыки, связанные с информационными технологиями.

Сегодня не важно, планируешь ты стать агрономом или будешь дороги проектировать, всё равно без продвинутых IT-навыков ты не будешь конкурентным. На цифровые кафедры в прошлом году у нас записалось 112 тысяч студентов. Это как раз позволяет нам простимулировать внедрение цифровых технологий ещё в отдельные отрасли экономики.

И третья категория ‒ это взрослые. Для них мы тоже в 2021 году запустили программу обучения цифровым профессиям. В России у нас успешно развиваются образовательные онлайн-платформы, которые на платной основе позволяют получать базовые навыки профессии для цифровой экономики.

В рамках этой программы мы предоставляем скидку для отдельных категорий граждан на прохождение этих курсов.

Если мы говорим про инвалидов и официально безработных, стоящих на учёте, ‒ это скидка 100 процентов; если это граждане, которые имеют зарплату ниже средней по субъекту, или родители маленьких детей, то мы даём 50 процентов скидку. Скидка реализуется, когда успешно завершается процесс обучения, который занимает иногда до года.

У нас 64 тысячи человек прошли такое обучение, и самое главное, что их доходы ‒ 60 процентов тех, кто успешно прошёл это обучение, ‒ выросли на 75 процентов. То есть эта мера по перепрофилированию и переподготовке кадров оказалась очень эффективной.

Очень важной инициативой по подготовке разработчиков, IT-инженеров стал проект, который реализуется Сбербанком, называется он «Школа 21». Поступить в такую школу могут граждане старше 18 лет независимо от образования, результатов ЕГЭ. Продолжительность обучения ‒ от полутора до трёх лет. Сейчас такое обучение в «Школе 21» прошли 25 тысяч человек. Кампусы «Школы 21» работают в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В этом году открываем ещё три кампуса в Якутске, Великом Новгороде и Ярославле. И в соответствии с Вашим поручением до конца 2025 года будут открыты ещё кампусы в 12 городах. К концу 2025 года во всех кампусах одновременно будут учиться 25 тысяч человек, которые получат необходимые навыки. На выходе мы получаем разработчиков высокого уровня, которые потом без проблем трудоустраиваются в наши ведущие IT-компании.

Здесь, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Он финансирует значимый объём этих расходов, для того чтобы обеспечивать переподготовку и появление таких кадров.

Доклад закончен. Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Максут Игоревич упомянул о работе Министерства с ОНФ. А как сам ОНФ оценивает ситуацию с интернетом в школах?

Михаил Михайлович.

М.Кузнецов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Действительно, на протяжении трёх лет Народный фронт проводит регулярный мониторинг обеспеченности школ качественным интернет-соединением, и важно здесь отметить, что Правительством действительно проведена большая работа, о которой свидетельствуют результаты нашего опроса, – это 52 тысячи директоров и педагогов, которых мы опросили сейчас, в августе, и семь тысяч учеников. 99,9 [процента] – то есть практически 100 процентов – директоров, преподавателей подтверждают, что школы подключены к интернету. Вместе с тем в ходе опроса [обнаружилось, что] у нас есть несколько сопутствующих проблем, три из которых я хотел бы обозначить.

Первая – это низкая скорость сигнала. В трети школ – 31 процент – скорости интернета недостаточно для просмотра видео даже в низком качестве. Например, в одной из школ Смоленской области интернета не хватает, чтобы загружать материалы к «Разговорам о важном» по понедельникам. Скорее всего, дело не в самом сигнале, а в качестве внутришкольного оборудования, которое не позволяет обработать сигнал с нужной скоростью.

Вторая проблема – это системные ограничения. Директора школ нам говорят, что определённые контентные ограничения по контракту делают невозможным подключение школьной сети видеонаблюдения к интернету по этому каналу, а также бухгалтерской программы, которой они пользуются, соответственно, для ведения своей внутренней бухгалтерии.

Это приводит к тому, что школы параллельно заключают второй контракт с другим провайдером и платят за интернет дважды. При этом законного способа заплатить эти средства из муниципального бюджета нет, а значит, соответственно, директора оплачивают либо из своих средств, либо из средств частных, родителей, или привлечённых дополнительных средств.

Третья проблема – основная, которую мы тоже с Минцифры обсуждаем, Максут Игоревич говорил об этом, она связана с распространением интернета внутри школы. У нас есть ряд примеров, когда к интернету в школе реально подключён один компьютер, а чтобы распространить его на всю школу, требуется организация локальной сети.

Проблему можно было бы решить установкой Wi-Fi-роутеров во всех школах, но не все они могли себе это позволить. По нашим данным, в 35 процентах школ Wi-Fi нет в принципе. У нас есть пример от учеников из Республики Адыгея, из Еврейской автономной области, где учителя вынуждены раздавать школьникам интернет со своих телефонов, то есть они фактически открывают сетевой интернет, и все ученики им пользуются.

Поддержка особенно сельских школ в части установки внутришкольного Wi-Fi позволила бы повысить и доступность образовательных сервисов, о которых говорил Максут Игоревич, повлиять на качество сигнала, на его скорость и даже, как утверждает Минцифры, решить проблемы двойных контрактов, подключив школу к системе «Безопасный город».

Уважаемый Владимир Владимирович, мы с Минцифры находимся в постоянном диалоге и будем продолжать информировать наших коллег по всем возникающим несправедливостям.

Доклад закончен. Спасибо.

В.Путин: То, о чём сейчас было сказано Михаилом Михайловичем, особенно по проблемам, которые имеются до сих пор во многих школах, – связано с тем, что в отдельных регионах страны всё-таки не хватает необходимых средств, ресурсов для создания такой необходимой IT-инфраструктуры. Поэтому нужно Минцифры вместе с Минфином обязательно подумать на тему о том, как поддержать именно такие регионы, которым собственных средств не хватает. Я вас прошу этим позаниматься.

Антон Германович.

А.Силуанов: Да, я понял, Владимир Владимирович.

У нас ресурсы есть на то, чтобы развивать IT-инфраструктуру в школах, причём они растут из года в год. Мы вместе с Максутом Игоревичем найдём необходимые деньги.

В.Путин: Я не думаю, что там уж такие запредельные цифры, потому что речь не обо всех регионах страны, а именно о тех, которые нуждаются в том, чтобы Правительство подставило плечо им.

Я уверен, что мы все понимаем, насколько это важно, и здесь не буду в детали вдаваться и говорить какие-то прописные истины. Просто рассчитываю на то, что вы поработаете и соответствующие предложения сделаете в самое ближайшее время.

Спасибо большое.