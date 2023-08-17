В Башкирии при содействии центров занятости работу на лето нашли более 8 тысяч подростков

Ранняя профориентация и содействие молодежной занятости являются приоритетными задачами для достижения целей нацпроекта "Демография", в частности, повышения уровня жизни и сокращения бедности .









Напомним, трудиться в свободное от учёбы время, а также после получения общего школьного образования могут подростки с 14 лет. Но до 16 лет – только с согласия одного из родителей и органов опеки. Заявление можно подать лично в орган опеки или направить онлайн через портал Госуслуг

С 16 лет в соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовой договор можно заключить самостоятельно, без ограничений. Но есть строгое правило трудоустройства всех несовершеннолетних — подростки не могут работать во вредных или опасных условиях, а также причиняющих вред здоровью и нравственному развитию. Работодатель не может привлекать юных сотрудников сверхурочно, в выходные и праздники, в ночные смены, отправлять в командировку. Запреты не распространяются на творческих работников, которые участвуют в создании или исполнении художественных произведений, а также спортсменов.



