В Башкирии проходит второй день конкурса юных исполнителей эпоса «Урал батыр»

17 августа, на территории детского лагеря «Агидель» Бурзянского района Башкирии начался второй день заключительного этапа 25-го юбилейного конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Как мы писали ранее, в нем принимают участие воспитанники детских садов, школьники и студенты колледжей не только со всей республики, но и из Оренбургской и Челябинской областей – всего более 50 человек.

С самого раннего утра площадка перед главной сценой лагеря напоминала большой праздничный концерт: звучала зажигательная музыка, дети, облаченные в национальные башкирские костюмы, проводили последние приготовления к своим выступлениям. Им, по условиям конкурса, предстояло наизусть прочитать отрывок эпоса «Урал батыр». Жюри учитывали не только исполнительское мастерство, а также сценические костюмы участников и умение играть на различных музыкальных инструментах.

Сорвал бурю аплодисментов учащийся четвертого класса из деревни Старомунасипово Бурзянского района Исмагил Зигануров. Его выступление походило на театр одного актера. Юноша представал перед нами то в образе рассказчика, то в образе коня – верного спутника башкир, то в образе птицы. Причем, к каждому из них у него был заготовлен специальный костюм. Свое чтение отрывка эпоса (а это 851 строка) он сопровождал игрой на различных музыкальных инструментах: курае, кубызе и домбре.

- Я очень рад, что приехал сюда! К конкурсу я готовился основательно, продумывал костюм, репетировал… Конечно же, волновался, но аплодисменты зрителей и одобрение жюри мне придало уверенности, - поделился впечатлениями Исмагил.

- Конкурс юных сказителей эпоса «Урал батыр» зародился на бурзянской земле 27 лет назад, - рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН председатель жюри Наркас Хуббитдинова-Сулейманова. - Первые два года он носил статус районного, а затем стал республиканским. Отрадно, что теперь он стал межрегиональным, что только повышает его значимость. Хочу выразить благодарность учителям и родителям конкурсантов за то, что они прививают своим детям любовь к истории своего народа. Таким образом, эпос «Урал батыр» передается из поколения в поколение.

Все участники конкурса серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения.

Источник: Баймакский вестник