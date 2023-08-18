Чем занимается отряд "ЛизаАлерт"

По словам участников отряда, ежегодно в России пропадает более 180 тысяч человек. К сожалению, не всех находят живыми.



Телефон горячей линии поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”: 8-800-700-54-52

Здесь принимают заявки по поиску пропавших.



Волонтеры отряда могут искать дистанционно, а также проводить широкомасштабные поисковые операции с привлечением сотен добровольцев, специалистов, СМИ и интернет-сообществ.



Добровольцы работают в одной связке с кинологами, водолазами, операторами БПЛА, картографами, связистами и просто неравнодушными людьми без специальных и поисковых навыков. Командная работа отлажена, эффективна, каждый член отряда занимается своим делом.



Как помочь добровольцам поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”?



«ЛизаАлерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчётных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда.



Помощь, которую принимает отряд:



- распространение и/или сбор информации



- необходимое для поисков оборудование, список здесь: https://lizaalert.org/otryadnye-nuzhdy/



Присоединиться к поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” тоже можно. Здесь инструкция для новичков https://lizaalert.org/dvizhenie/vash-pervyj-poisk/



Если вы хотите помочь поисково-спасательному отряду “ЛизаАлерт”, звоните на горячую линию отряда 8(800)700-54-52