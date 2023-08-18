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18 Августа , 21:00

Чем занимается отряд "ЛизаАлерт"

Уже 13 лет поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” занимается поиском пропавших людей – детей и взрослых. И неважно, где они потерялись – в городе или лесу.

Чем занимается отряд "ЛизаАлерт"
Чем занимается отряд "ЛизаАлерт"

По словам участников отряда, ежегодно в России пропадает более 180 тысяч человек. К сожалению, не всех находят живыми.

Телефон горячей линии поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”: 8-800-700-54-52
Здесь принимают заявки по поиску пропавших.

Волонтеры отряда могут искать дистанционно, а также проводить широкомасштабные поисковые операции с привлечением сотен добровольцев, специалистов, СМИ и интернет-сообществ.

Добровольцы работают в одной связке с кинологами, водолазами, операторами БПЛА, картографами, связистами и просто неравнодушными людьми без специальных и поисковых навыков. Командная работа отлажена, эффективна, каждый член отряда занимается своим делом.

Как помочь добровольцам поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”?

«ЛизаАлерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчётных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда.

Помощь, которую принимает отряд:

- распространение и/или сбор информации

- необходимое для поисков оборудование, список здесь: https://lizaalert.org/otryadnye-nuzhdy/

Присоединиться к поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” тоже можно. Здесь инструкция для новичков https://lizaalert.org/dvizhenie/vash-pervyj-poisk/

Если вы хотите помочь поисково-спасательному отряду “ЛизаАлерт”, звоните на горячую линию отряда 8(800)700-54-52

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"Стерлитамакский рабочий"

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