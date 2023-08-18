Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой ветке наземного метро

На выставке «Год нового транспортного каркаса», проходящей на полях Московского урбанистического форума и посвящённой самым крупным проектам столичного транспортного комплекса, глава государства осмотрел обновлённый подвижной состав поездов – вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Президент также ознакомился с интерактивной картой развития транспортной системы города. Пояснения давал мэр столицы Сергей Собянин.

Затем состоялась церемония запуска пассажирского движения по МЦД-3, в которой также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

Третий железнодорожный диаметр, Ленинградско-Казанский, представляет собой новый сквозной маршрут: он прошёл через всю столицу, связав московский Зеленоград и подмосковное Раменское. Его протяжённость – 85 километров. На момент запуска на линии расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. МЦД-3 призван улучшить транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, разгрузить Ленинградское и Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект.

Первые два диаметра (МЦД-1, МЦД-2) были открыты в ноябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Намечено открытие ещё двух линий – МЦД-4 (Калужско-Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий).

Московские центральные диаметры – новый вид городского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и столичного метро. Является совместным проектом Минтранса России, Правительства Москвы, Правительства Московской области и ОАО «РЖД».

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В.Путин: Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семёновича [Собянина] с реализацией ещё одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Что говорить, это, казалось бы, не такой протяжённый маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, там счёт в конце концов пойдёт на миллион. Первое.

Второе. Конечно, проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно, но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации. Мы долго со всех точек зрения обсуждали эту проблему: и с экономической, с финансовой, с чисто транспортной. Действительно, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял Олега Валентиновича [Белозёрова], освобождается действующая [магистраль] для передвижения грузов, и скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится.

Что касается передвижения пассажиров, то, конечно, скорость движения возрастёт существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится с сегодняшних четырёх ноль пять до двух часов пятнадцати минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних трёх часов десяти минут. Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы.

Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний [Новгород], нужно двигаться в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнёт развитие таких, казалось бы, далёких от транспорта сфер, как образование, наука.

Потому что, когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую, то уже на самом деле расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения. Если час от одной агломерации до другой, то, конечно, и учиться там, и работать там станет гораздо проще, заниматься другими видами деятельности.

Безусловно, это подтолкнёт развитие высокотехнологичных сфер экономики, промышленности. Это не только транспортное машиностроение, что само по себе естественно, но это и металлургическая промышленность, это сфера IT-технологий и так далее. Это мощный толчок к развитию страны. Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера «протащить», это уже будет десять часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк.

Вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с Правительством Белоруссии, я с Президентом [Александром Лукашенко] переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства.

Чрезвычайно важная вещь: 80 процентов граждан страны улучшат свои возможности, повысят возможности с точки зрения транспортного обслуживания – и по качеству, и, что самое главное, по времени передвижения, как я уже сказал.

Давайте начнём работать. Мы недавно с Сергеем Семёновичем [Собяниным], с председателем правления, руководителем «Сбера» [Германом Грефом] это обсуждали – банки, безусловно, будут подключаться к этой работе. Они видят здесь хорошую для себя и экономическую, и финансовую перспективу. Уверен, что у нас всё получится.