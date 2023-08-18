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18 Августа , 08:59

Продолжая память предков

«Гололедица» - выставка современного искусства, автор которой наша землячка Тася Ронжина нашла в себе творческую смелость представить свои творческие высказывания на суд зрителей, привыкших к встречам с классическим изобразительным искусством.

Продолжая память предков
Продолжая память предков

Графика, ассамбляж, коллаж, инсталляция, пейзажные зарисовки в её исполнении заставляют зрителя задуматься, а в итоге сделаться соавтором молодой художницы, не боящейся экспериментов.
Продлиться в искусстве, оживить и наполнить новыми смыслами память своих предков через бытовые вещи - старый выключатель, фрагмент кружева или простыни, картинки из букваря, спичку , кнопку - такую задачу ставит перед собой Анастасия Сисина (это настоящее имя автора выставки), которая в будущем собирается заниматься сценографией, работать художником в кино и театре.


Социальность её искусства очевидна, и это делает работы Насти чрезвычайно актуальными. Погрузиться в этот особенный во многих отношениях мир можно, посетив дебютную выставку, которая начала работать в картинной галерее Стерлитамака с 17 августа.


«Гололедица» в августе - это о поисках художником своего пути, о скользких дорогах познания и, конечно, о хрупкости искусства, которое помогает нам лучше понять своё прошлое, без которого нет и не может быть будущего.


Фото Сергея Крамскова.

Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Продолжая память предков
Автор:Марина Воронова
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