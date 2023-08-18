Продолжая память предков

Графика, ассамбляж, коллаж, инсталляция, пейзажные зарисовки в её исполнении заставляют зрителя задуматься, а в итоге сделаться соавтором молодой художницы, не боящейся экспериментов.

Продлиться в искусстве, оживить и наполнить новыми смыслами память своих предков через бытовые вещи - старый выключатель, фрагмент кружева или простыни, картинки из букваря, спичку , кнопку - такую задачу ставит перед собой Анастасия Сисина (это настоящее имя автора выставки), которая в будущем собирается заниматься сценографией, работать художником в кино и театре.



Социальность её искусства очевидна, и это делает работы Насти чрезвычайно актуальными. Погрузиться в этот особенный во многих отношениях мир можно, посетив дебютную выставку, которая начала работать в картинной галерее Стерлитамака с 17 августа.



«Гололедица» в августе - это о поисках художником своего пути, о скользких дорогах познания и, конечно, о хрупкости искусства, которое помогает нам лучше понять своё прошлое, без которого нет и не может быть будущего.



Фото Сергея Крамскова.