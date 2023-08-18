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18 Августа , 12:16

Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить привлекательность высшего образования в Башкортостане

В последние годы Башкортостан – крупный центр научно-производственного потенциала. Основой региона являются вузовская и академическая наука. Для региона важно поддержать образовательные организации и продолжать развивать их научный потенциал.

Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить привлекательность высшего образования в Башкортостане
Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить привлекательность высшего образования в Башкортостане

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 1268 Республика Башкортостан вошла в число субъектов Российской Федерации для реализации программ по созданию сети университетских кампусов мирового уровня.

Возведение Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня планируется в период с 2023 по 2026 гг. в две очереди:

I очередь будет введена в эксплуатацию уже в декабре 2023 года.

II очередь включает в себя новый комплекс объектов площадью свыше 110 тыс. кв. м. В частности, создание жилых корпусов, учебно-аудиторного блока, лаборатории, геномного центра, спортивных объектов, объектов питания и социально-бытовой инфраструктуры.

- Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить привлекательность высшего образования в Республике Башкортостан, включая рост числа студентов из других регионов России и иностранных студентов в 1,5 раза, - отметил Айбулат Хажин.

По итогам строительства в Кампусе будет создано более 4,3 тыс. мест для проживания, в том числе и для молодых ученых, исследователей, профессорско-преподавательского состава.

Бенефициарами межвузовского кампуса являются три крупных университета республики: Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Кампус предусматривает совместное «сетевое» использование лабораторий, центра коллективного пользования оборудования, коворкингов, конференц-холла для проведения мероприятий, спортивно-досугового центра. Таким образом, будет создана инфраструктура для выполнения исследований полного цикла (от идеи – до продукта).

Это позволит обеспечить международную привлекательность науки и высшего образования в Республике Башкортостан, включая кратный рост числа иностранных и инорегиональных студентов (из других регионов Российской Федерации) до 52,5 тысяч человек к 2030 гг.

Напомним, что проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

https://pravitelstvorb.ru/news/21580/

 

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