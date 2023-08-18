Тренеры Башкортостана получат статус педагогических работников

Соответствующие изменения в федеральном законодательстве о физкультуре, спорте и образовании внесли по инициативе Владимира Путина. Накануне этот вопрос обсудили на совещании президента страны с правительством.



Напомним, что в 2020 году в Башкортостане запустили проект «Сельский тренер», по которому спортивным преподавателям, работающим в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек, выделяются гранты на 1 млн руб.



За три года 103 тренера республики получили поддержку в рамках проекта. В 2023 году единовременные выплаты в размере 1 млн рублей получат еще 55 тренеров. Проект «Сельский тренер» как одна из лучших практик внедрен в 25 регионах страны. Благодаря этой программе республика обеспечивает квалифицированными кадрами спортивные учреждения в малых городах и сельской местности.



В ходе совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал об аудите всей системы детско-юношеского спорта России, который провели через лицензирование. В стране действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров.



В Башкортостане – 97 организаций для 469 объектов и 14 детско-юношеских спортивных школ. На 4 августа 2023 года в республике 1 443 тренера и тренера-преподавателя. В организациях занимаются 49 689 спортсменов.



Дмитрий Чернышенко отметил Башкортостан как регион, который достиг значительных успехов в улучшении спортивной инфраструктуры. О реконструкции, ремонте и строительстве новых объектов, закупке инвентаря и оборудования, создании комфортных условий для занятий и тренировок в республике подробнее здесь: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-08-17/uspehi-bashkirii-po-rekonstruktsii-sportivnyh-ob-ektov-otmetili-na-soveschanii-u-vladimira-putina-3392344.

ИА "Башинформ".