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18 Августа , 12:19

В Башкирии 16-летний мотоциклист разбил голову при наезде на электроопору

В Благовещенском районе вечером, 17 августа, напротив дома по улице Советской в селе Удельно-Дуваней 16-летний подросток за рулем мотоцикла марки «Урал» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в электроопору.

В Башкирии 16-летний мотоциклист разбил голову при наезде на электроопору
В Башкирии 16-летний мотоциклист разбил голову при наезде на электроопору

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что мотоцикл без госномеров, на учете не состоит, без полиса ОСАГО.

Водителя с тяжелыми травмами доставили в реанимацию больницы № 17.

«Башинформу» собственный источник в медицинской сфере добавил, что врачи осмотрели пациента и диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый выдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости слева, ушибленные ссадины обеих верхних конечностей.

Фото:ГИБДД по РБ

Автор:ИА "Башинформ"
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