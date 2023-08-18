В Башкирии 16-летний мотоциклист разбил голову при наезде на электроопору

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что мотоцикл без госномеров, на учете не состоит, без полиса ОСАГО.

Водителя с тяжелыми травмами доставили в реанимацию больницы № 17.

«Башинформу» собственный источник в медицинской сфере добавил, что врачи осмотрели пациента и диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый выдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости слева, ушибленные ссадины обеих верхних конечностей.

Фото:ГИБДД по РБ