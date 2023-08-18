Возврат средств за капремонт

Вернуть часть взноса на капремонт можно в составе ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если вы принадлежите к льготной категории. Такое право есть у многодетных, участников боевых действий, ветеранов ВОВ и труда, чернобыльцев, а также инвалидов I и II группы.



Также право на частичную компенсацию взноса на капитальный ремонт есть у неработающих собственников жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, проживающих одиноко или совместно с пенсионерами, предпенсионерами и инвалидами I и II групп.



Не платят вообще за капитальный ремонт Герои СССР или РФ, полные кавалеры ордена Славы либо их родители или супруги в случае смерти героя.



Как получить поддержку?



Необходимо обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения (запись на прием осуществляется по тел. 8-800-1000001), либо в МФЦ (тел. (347) 246-55-33) с паспортом и документами (перечень указан на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения http://rcspn.mintrudrb.ru/menu_items/1380 , либо через Единый или региональный портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/



А ещё можно не платить за капремонт, если вы живёте:



- в аварийном доме или в муниципальном жилье;

- в новостройке, которая не в программе капремонта;

- в доме, который находится на земле, изымаемой для государственных и муниципальных нужд.



Больше информации в группе Объясняем.РФ, Объясняем. Башкортостан и Аңлатабыҙ. Башҡортостан.



Полезные ссылки:



Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному?



Продолжит ли действовать программа капремонта?



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