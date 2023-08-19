Ай да «Купец-молодец»!

Уникальная площадка фестиваля в исторической части города – детская ярмарка «Купец-молодец».

Сладости и украшения, игрушки и сувениры – товары, выполненные детьми, вызывают изумление и добрую улыбку.

Анастасии Черномырдиной 16 лет, она окончила художественную школу и сегодня радует покупателей открытками с котами. Космические, домашние, расписные и лесные – коты на открытках могут украсить полку, стать закладкой для книги или отправиться с наклеенной маркой в почтовое путешествие к дорогим вам людям в другой город.

Двоюродные сёстры Дарина и Анастасия Бондаренко мастерят украшения и сувениры из лент и бисера.

– Когда люди надевают эти колечки и браслеты, они получают не только украшения, но и положительные эмоции, – говорит Дарина.

Яркие, искренние работы станут незабываемым подарком для вас и ваших близких. Поддержите юных ремесленников – приходите за покупками!