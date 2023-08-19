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19 Августа , 12:07

Ай да «Купец-молодец»!

Уникальная площадка фестиваля в исторической части города – детская ярмарка «Купец-молодец».

Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!

Уникальная площадка фестиваля в исторической части города – детская ярмарка «Купец-молодец».

 

Сладости и украшения, игрушки и сувениры – товары, выполненные детьми, вызывают изумление и добрую улыбку.

 

Анастасии Черномырдиной 16 лет, она окончила художественную школу и сегодня радует покупателей открытками с котами. Космические, домашние, расписные и лесные – коты на открытках могут украсить полку, стать закладкой для книги или отправиться с наклеенной маркой в почтовое путешествие к дорогим вам людям в другой город.

 

Двоюродные сёстры Дарина и Анастасия Бондаренко мастерят украшения и сувениры из лент и бисера.

– Когда люди надевают эти колечки и браслеты, они получают не только украшения, но и положительные эмоции, – говорит Дарина.

 

Яркие, искренние работы станут незабываемым подарком для вас и ваших близких. Поддержите юных ремесленников – приходите за покупками!

Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Ай да «Купец-молодец»!
Автор:Екатерина Яковлева
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