Преображение Господне и Яблочный Спас

19 августа весь православный мир отмечает большой праздник - Преображение Господне. В этот день Господь преобразился на горе Фавор, и одежды его сделались белыми как снег. Поэтому во время праздничного богослужения священники облачаются в белые одеяния, а в своих проповедях они призывают паству хранить в душе Фаворский свет истинной веры.

В Татианинском храме Стерлитамака, как и во всех православных церквях нашей страны и мира, 19 августа прошла праздничная служба, после которой были освящены яблоки, виноград и другие плоды нового урожая. Ведь Преображение в народе ещё именуют Яблочным Спасом, и в этот день принято освящать яблоки.

Фото Марины Вороновой