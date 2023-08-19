Радий Хабиров: «Купец 2.0» – один из самых ярких и полезных фестивалей в республике»

19 августа в Стерлитамаке Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который проходит на исторической площади города уже в третий раз.

Мероприятие связано с историей Стерлитамака, одним из основателей которого считают русского купца XVIII века Савву Тетюшева. На площадке фестиваля, где ранее традиционно была базарная площадь, организовали ремесленную ярмарку, творческие и выставочные зоны.

Руководитель региона пожелал участникам и гостям фестиваля его успешного проведения, а городу – стабильного развития:

– Ҡәҙерле дуҫтар! Хөрмәтле стәрлетамаҡтар! Хөрмәтле ҡунаҡтар!

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые стерлитамакцы! Добрый день, дорогие гости!

Всегда с особым чувством приезжаем в Стерлитамак, радуемся за него. Сегодня, прежде всего, благодарю вас за труд, терпение, стремление вперёд. Это очень важно в непростые для нашей страны, республики дни.

Стерлитамак развивается, экономика работает. Будем модернизировать и социальную инфраструктуру. Самое главное, чтобы наши дети росли и были счастливыми.

Фестиваль «Купец» проходит уже в третий раз. Он становится одним из лучших праздничных событий нашей республики. Очень здорово, что здесь появляются народные ремёсла, приходит много гостей, есть приятное общение.

Всем стерлитамакцам желаю крепкого здоровья, а городу – благополучия и движения вперёд! Примите слова самого глубокого уважения. Байрам менән!

На церемонии открытия Глава Башкортостана вручил награды победителям конкурса «Меценат года». Его проводят в целях развития благотворительной деятельности предприятий и организаций, предпринимателей и частных лиц, которая направлена на решение актуальных социально-экономических вопросов Стерлитамака.

В рамках фестиваля Глава республики также посетил ремесленную ярмарку и тематические экспозиции. Организаторы праздника рассказали, что в этом году его лейтмотивом стали путешествия. Так, на площадке под названием «Туристическая зона» можно подобрать интересные для жителей туристические продукты. Свои маршруты представили геопарк «Торатау», национальный парк «Башкирия», турфирмы, Русское географическое общество, Федерация спортивного туризма Стерлитамака, учреждения дополнительного образования, станция детского юношеского туризма и экскурсий города и даже Стерлитамакское троллейбусное управление.

Радий Хабиров, в частности, осмотрел троллейбус, который является главным пассажирским транспортом в Стерлитамаке, осмотрел представленную в нём выставку о развитии городского электротранспорта и сделал запись в книге почётных гостей.

Площадка включает и разнообразные активности: увлекательные лекции и презентации специалистов в области культуры и туризма, мастер-классы, выставку ретро-автомобилей, туристического инвентаря.

В ремесленной ярмарке принимают участие более 200 мастеров из Башкортостана, Самарской, Челябинской, Свердловской областей и Казахстана. В числе их продукции – сувениры, которые представили участники республиканского этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Радий Хабиров осмотрел изделия и отметил, что с каждым годом их ассортимент становится шире.

На площадке фестиваля глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов и руководитель строительной компании «Риком» Ринат Райманов также презентовали проект перспективной застройки городской территории на площади в 90 га. Здесь планируют построить 800 тысяч кв. м жилья с социальной инфраструктурой. Радий Хабиров отметил, что это серьёзные планы, которые требуют более детального рассмотрения.

– Это один из самых ярких фестивалей в республике. Если все праздники мы сделаем такими, то можно сказать, что выполнили свою задачу. А ещё он очень полезный. Это и продвижение народных творческих промыслов, и развитие культуры, и воспитание любви к Родине, – резюмировал Радий Хабиров по итогам осмотра фестиваля.

Фото: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/169395.html