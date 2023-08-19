Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Стерлитамака

19 августа в Стерлитамаке Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он начал работать в феврале 2023 года и стал первым учреждением, где в режиме «единого окна» оказывают необходимую помощь военнослужащим и их родным.

Руководитель центра Евгения Долгих рассказала, что помещение предоставила Башкирская содовая компания.

– Мы постарались создать все условия для того, чтобы участники СВО могли получить весь комплекс услуг, в том числе юридических и медико-психологических, – отметила она. – Кроме того, со своими вопросами и предложениями к нам могут прийти родные и близкие военнослужащих.

В здании центра Глава Башкортостана встретился с семьями воинов Олега Ташматова, Дмитрия Загребина, Дениса Павленко, Валентина Волочаева, Эдуарда Игдисамова, Евгения Коломийца, Рустама Разакова, Рустама Ибатуллина, Юрия Чумакова, Виктора Заплохова, которые погибли в зоне специальной военной операции. Почти все военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества.

Руководитель региона принес родителям ребят искренние слова соболезнования и добавил, что в республике обязательно появится мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО.

– Башкортостан всегда будет помнить о ваших сыновьях, будет рядом с вами. Не замалчивайте свои проблемы, обращайтесь. Администрация муниципалитета всегда должна быть с вами на связи, – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкортостана пригласил родителей воинов посетить финал Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев». Он пройдёт 26 и 27 августа на Советской площади Уфы.

Семьи погибших участников СВО поблагодарили Радия Хабиров за внимание к нуждам семей и личное участие в решение возникающих вопросов.

Радий Хабиров также предложил родителям военнослужащих пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере по специально разработанной программе.

– Потеря сына – это большое горе. Вы можете получить необходимое лечение в рамках двухнедельного курса. Многие родители наших погибших ребят воспользовались этой возможностью, – сказал руководитель региона. – Берегите себя и своё здоровье. В семьях наших ребят остались дети – ваши внуки, – и мы вместе будем их растить.

Радий Хабиров передал родителям и жёнам военнослужащих ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.

Рядом с Центром поддержки участников СВО Глава республики также посетил Аллею героев. На ней разместили фотографии погибших воинов – уроженцев Стерлитамака.

Фото: ИА "Башинформ"