В Стерлитамаке торжественно открыли мечеть «Мухаммадсалим»

19 августа, в день открытия фестиваля «Купец 2.0», в городе состоялось ещё одно знаменательное событие: открытие новой мечети «Мухаммадсалим». Первый камень под будущий храм был заложен ещё в 2011 году. За эти 12 лет стройка превратилась в культовый комплекс, состоящий из самой мечети, медресе, места парковки автомобилей, зоны отдыха для горожан, площади для проведения сабантуев и прочих массовых праздников.

Территория комплекса включает в себя два административных здания: хозяйственный блок и пансионат. В планах – открытие медресе, детской и спортивной площадки. Здесь будет небольшой парк с прудом, детский городок в стиле сказок «Тысячи и одной ночи». В храме отделены мужской и женский залы. Входы с улицы к ним раздельные. В двух залах и балконах мечети, на площади свыше 600 кв. метров, одновременно смогут молиться порядка 500-700 человек. Здесь предусмотрены не только молельные залы, но и комнаты для никаха (бракосочетания) и обряда имянаречения.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации города Рустем Газизов; муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин; глава духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, муфтий духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Бикчантаев; руководитель аппарата полномочного представительства РБ при Президенте РФ Ринат Файзуллин; Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана Азат Фаттахов. имам мухтасиб г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Ришад хазрат, предприниматели города, внесшие вклад в строительство мечети.

– Сегодня историческое событие для нашего города, – сказал глава города Рустем Газизов. – Я уверен, что мечеть Мухаммадсалим станет не только культовым сооружением, но и ещё одной достопримечательностью нашего города. Это строительство объединило горожан – представителей самых разных традиционных конфессий. Хочу пожелать, чтобы мечеть и в дальнейшем была центром притяжения мусульман города. Чтобы объединяла граждан города.

Поздравить горожан с этим событием приехал Глава республики Радий Хабиров. Он принял участие в приветственной молитве, пообщался с горожанами и сделал памятную запись в книге почётных гостей. «Хорошая мечеть получилась, – сказал Радий Фаритович, осмотрев мечеть. – Это тем более важно, что мы сейчас живём в непростое время. Мечеть удачно расположена непосредственно в жилом районе, который активно застраивается. Сюда приходит много пожилых людей. Всё здесь сделано для удобства прихожан. От души хочу поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в его строительство. В эти дни мы все молимся за наших земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО».

К поздравлениям Радий Фаритович присовокупил благодарственные письма, которыми были награждены главные спонсоры строительства: генеральный директор группы компаний «Риком», депутат Курултая РБ Ринат Фаатович Райманов и идейный вдохновитель строительства мечети Салават Митхатович Яппаров.