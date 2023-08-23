1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний
В парке "Содовик" и на площади перед ГДК по улице Тукаева, 9 развернутся красочные площадки. В шоу «Познавательная химия» детям покажут опыты из «Уроков химии с БСК», первоклашки сыграют в квест, познакомятся с лисом Содиком и заводным профессором.
Каждый ребенок сможет примерить спецодежду представителей разных профессий – космонавта, лаборанта, инженера
Детей ждут крутые призы от Башкирской содовой компании.
Начало в 15 часов
Праздник для всех! Приходи и приводи ребенка за новыми знаниями.
1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний