+19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Августа , 11:10

1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний

В парке "Содовик" и на площади перед ГДК по улице Тукаева, 9 развернутся красочные площадки. В шоу «Познавательная химия» детям покажут опыты из «Уроков химии с БСК», первоклашки сыграют в квест, познакомятся с лисом Содиком и заводным профессором. Каждый ребенок сможет примерить спецодежду представителей разных профессий – космонавта, лаборанта, инженера

 Детей ждут крутые призы от Башкирской содовой компании.

 Начало в 15 часов


Праздник для всех! Приходи и приводи ребенка за новыми знаниями.

1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний
1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний
1 сентября 2023 Стерлитамак ждет масштабный детский праздник, посвященный Дню знаний
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика