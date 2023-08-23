Стартовал конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом»

В первом конкурсе из 74 авторов различных проектов компетентное жюри отобрало десять лучших. На их осуществление было выделено порядка 3,5 миллионов рублей, которые обогатили город новыми спортивными и детскими площадками, образовательным центром и музейными выставками. Следующий конкурс прошёл в 2020 году. На сей раз география его расширилась. Теперь в нём смогли участвовать жители не только жители Стерлитамака, но и Ишимбая, а так же Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Существенно возрос и фонд проекта. Теперь он составил 10 миллионов рублей. Число же участников возросло почти вдвое: до 134. Втрое выросло и число победителей.

22 августа в Уфе прошла пресс-конференция, которая дала старт очередному Конкурсу городских проектов. В его работе приняли участие куратор конкурса Альфия Рашитовна Асфандиярова; заместитель директора по связям с общественностью АО «БСК» Алина Виловна Халикова; заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Анна Николаевна Таболина; министр природопользования и экологии РБ Нияз Мансурович Фазылов; первый заместитель генерального директора АО «БСК» Александр Сергеевич Пименов; заместитель председателя Общественной палаты РБ Лида Сагитовна Исаргакова; первый заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамак Артур Разилевич Гафаров; уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Евгеньевна Абрамова; директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Александрович Лобастов. Вёл конференцию директор ООО «РБК-Уфа» Равиль Валерьевич Ватолин.

В этом году проект «Стерлитамак – наш общий дом» стал ещё более солидным. Его финансовая составляющая выросла вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 20 миллионов рублей. Конкурс будет проводится при поддержке администраций г.Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского районов по двенадцати номинациям. Заявки на участие в нём будут приниматься до 22 октября. Реализация отобранных проектов запланирована на 2024 год.

Лейтмотивом конференции стал призыв АО «БСК» ко всем желающим принять участие в конкурсе со своими проектами для улучшения городской среды и развития общественных инициатив в РБ. Цель конкурса — поддержка общественных инициатив, направленных на развитие привлекательности городов и районов Республики Башкортостан, создание комфортной городской среды, раскрытие творческого потенциала горожан, создание условий для развития институтов гражданского общества.