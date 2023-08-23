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23 Августа , 20:43

В Санкт-Петербурге откроется выставка «В сердце Евразии»

В рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге жители и гости города смогут посетить выставку «В сердце Евразии. Башкиры», посвященную культуре коренного населения Башкортостана, сообщает минкульт РБ. Выставка пройдет 25-27 августа в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге откроется выставка «В сердце Евразии»
В Санкт-Петербурге откроется выставка «В сердце Евразии»

Экспозиция включает в себя несколько разделов. В разделе «Этнография башкирского народа» можно будет ппознакомиться с традициями кочевого жилища в виде полуюрты. Ее интерьер характеризуется исключительной простотой, рациональностью, строгой конструктивностью и включает в себя предметы декоративного убранства.

Жители северной столицы и гости города смогут увидеть ценнейший памятник народного творчества – национальный костюм, в котором отражаются не только природная среда, хозяйственно-бытовой уклад, но и этнические особенности башкирского народа, его духовная культура и верования.

У петербуржцев появится уникальная  возможность узнать секреты искусства вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, изготовления музыкальных инструментов башкир.

Второй раздел выставки — «Сокровища Национального музея Республики Башкортостан» — презентует одни из самых редких образцов башкирских украшений, хранящихся в музее. Здесь будут продемонстрированы многообразие башкирских украшений и различные ювелирные техники, использовавшиеся при их изготовлении.

Оригинальной фотолокацией для посетителей выставки станет раздел «Выборное ткачество». Узорная народная одежда, полотенца, занавесы для разграничения жилого пространства, скатерти, являющиеся яркими образцами традиционного выборного ткачества башкирского народа предстанут перед посетителями в контексте кочевого и стационарного жилища в экспозиционном пространстве без единой витрины.

Фото: https://www.bashinform.ru/news

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