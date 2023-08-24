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24 Августа , 16:59

23 августа на 93-м году ушла из жизни Почётный гражданин Стерлитамака Зинаида Михайловна Глухова

Зинаида Михайловна родилась 17 марта 1931 года. Врач по профессии, Зинаида Михайловна свою трудовую биографию в Стерлитамаке начала с содовской поликлиники. Полгода проработала цеховым врачом, потом – заместителем главного врача. В 1974 году ей предложили возглавить городской отдел здравоохранения.

23 августа на 93-м году ушла из жизни Почётный гражданин Стерлитамака Зинаида Михайловна Глухова
23 августа на 93-м году ушла из жизни Почётный гражданин Стерлитамака Зинаида Михайловна Глухова
За двенадцать лет работы в качестве заведующей удалось сделать немало. Вклад З.М.Глуховой в развитие системы здравоохранения города впечатляет. При ней были построены больничный комплекс СК, родильный дом на сто коек, станция «Скорой помощи» на 75 тысяч вызовов в год, городская поликлиника №1. Были открыты женская консультация по улице Тукаева и стоматологическая поликлиника №2, наркологический диспансер. Открылось новое здание кожвендиспансера.

После выхода на пенсию Зинаида Михайловна Глухова продолжила служить медицине, возглавив кабинет медицинской статистики Городской больницы № 4.

Зинаида Михайловна Глухова пользовалась уважением у своих коллег и у стерлитамаковцев. Благодаря её уму, настойчивости и профессионализму, в Стерлитамаке выросла целая плеяда квалифицированных специалистов. Она всегда была готова прийти на помощь молодым специалистам, не боялась сложных задач.
Зинаида Михайловна отмечена многими наградами. В 2006 году за заслуги перед городом Стерлитамак, оказываемое содействие и личный вклад в развитие социальной сферы, промышленного потенциала, городской инфраструктуры решением Совета городского округа город Стерлитамака удостоена звания «Почётный гражданин города Стерлитамака».

Память о Зинаиде Михайловне навсегда останется в сердцах всех стерлитамаковцев. Искренние соболезнования родным и близким!
Гражданская панихида состоится 25 августа в ГДК «Сода» (ул.Тукаева, 9) с 11-00 до 11-30.

Администрация ГО г. Стерлитамак
Совет ГО г. Стерлитамак
Совет ветеранов ГО г. Стерлитамак
 
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