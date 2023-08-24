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24 Августа , 20:39

На "Молодежном йыйын" прошли лекции на платформе "Атайсал"

Лекции на платформе "Атайсал", где модераторами выступили председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов и старший редактор радио "Юлдаш" Ильнур Рамазанов, понравились участникам форума "Молодежный йыйын-2023". Мероприятие проходит в Бурзянском районе Башкирии.     

Как сообщает "Молодежная газета", на форуме выступили депутат Госдумы РФ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, спецкор телекомпании БСТ в Москве, медиаэксперт Гульнара Абдурахманова, директор Института стратегических исследований академии наук РБ Владимир Савичев, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов, координатор конкурса "Трезвое село", профессор Салия Мурзабаева. Активист движения "Без башҡортлар" Альберт Исмаил поделился секретами составления родословной.

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"Стерлитамакский рабочий"

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