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25 Августа , 18:54

Башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд» начал работу в Санкт-Петербурге

«Земля кочевников – край легенд» – уникальная территория, которая сегодня открылась в уютном дворике Государственной академической капеллы, в рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге.

Башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд» начал работу в Санкт-Петербурге
Башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд» начал работу в Санкт-Петербурге

«Земля кочевников – край легенд» – уникальная территория, которая сегодня открылась в уютном дворике Государственной академической капеллы, в рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге.

Башкирская аутентичная юрта (тирмэ), изготовленная по древнейшей технологии из дуба и натурального войлока (мастер Галинур Зарипов), гостеприимные хозяева, угощающие ароматным башкирским чаем из бурзянских трав  и традиционными национальными сладостями – медом, чак-чаком, пастилой, обаятельная Гульгина Рыскулова, вместе с другими самодеятельными артистами звонко на всю округу распевающая башкирские народные песни, кожевенных дел мастер Динар Мазитов, с первых же минут собравший около себя длинную очередь… Все они не просто стали центром притяжения посетителей этнодеревни, но и героями видеосюжетов, которые бесконечно снимали на свои телефоны гости.                                                 

Особый интерес вызвали и мастер-классы по изготовлению традиционных для башкир изделий. А вот Артема (он родом из Курска, но сейчас живет и учится в Петербурге) привлекли необычные для его уха звуки кубыза. Оно и не удивительно – известный башкирский мультиинструменталист Миндигафур Зайнетдинов умеет искусно управлять многими народными инструментами. И он с удовольствием дал маленький урок игры на кубызе новому знакомому: непросто, но получилось!

Посетить башкирский этнодвор  можно будет в течение трех дней с 25 по 27 августа, пока город на Неве принимает у себя  Республику Башкортостан. Также для жителей и гостей Санкт-Петербурга подготовлена масштабная  культурная программа. Ее хэдлайнерами станут заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы и народный артист России и Башкортостана Николай Басков.

Фото: конгресс-бюро Башкортостана

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