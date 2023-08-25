Предприятия Башкирии и Санкт-Петербурга провели деловые переговоры

Сегодня, 25 августа, на площадке Союза «Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата» состоялись деловые b2b переговоры, в которых приняли участие представители около 80 предприятий Санкт-Петербурга и более 100 компаний из Башкирии.

Участников встречи приветствовал президент Союза «Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата» Владимир Катенев. Он поблагодарил башкирских коллег за совместную работу и выразил надежду, что формат переговоров позволит представителям компаний наладить новые контакты.

«Довольно интересная ситуация сложилась. По итогам 2021 года Санкт-Петербург поставил в Башкирию товаров и продукции на 1 млрд 200 миллионов рублей. Это лекарственные препараты, парфюмерия, косметология, легковые автомобили, автошины, консервы рыбные и прочее. Но из республики мы получили товаров и продукции только на 37 миллионов рублей. Возможно, статистика неправдива и в ней не отражаются все аспекты. Но думаю, она стимулирует наших гостей предпринять шаги для увеличения товарооборота», - отметил Владимир Катенев.

Он добавил, что 450-летие Уфы в 2024 году станет хорошим поводом для продолжения деловых контактов и для визита ТПП в столицу Башкирии с новыми контрактами.

От имени правительства республики участников встречи приветствовал вице-премьер РБ Алан Марзаев.

«Башкортостан – регион с развитой промышленностью и серьезным промышленным потенциалом. Уверен, что партнерам из Санкт-Петербурга и нашим компаниям есть, о чем побеседовать сегодня», - сказал он и пожелал удачных переговоров.

«Для нас большая честь, что именно Санкт-Петербург избран площадкой для проведения Дней Республики Башкортостан. Когда мы говорим об ожиданиях, то прежде всего необходимо говорить о развитии отношений между нашими промышленными предприятиями. Для нас это крайне важно. Мы - и Санкт-Петербург, и Башкирия - являемся достаточно сильными промышленными центрами Российской Федерации. Взаимодействие между нашими промышленными предприятиями уже есть. Но мы должны дать новый импульс для их развития. Анализ показал, что много наших компаний хотели бы выйти на рынок Башкирии», - прокомментировал председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

В своем выступлении президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов отметил, что проведению b2b переговоров предшествовала большая подготовительная работа, которая должна привести друг к другу потенциальных партнеров из Санкт-Петербурга и Башкирии и завершиться новыми контрактами.

Президенты обеих Торгово-промышленных палат подписали Соглашение о сотрудничестве.

Также подписали Соглашение о сотрудничестве председатель Региональной общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан» Алла Кузьмина и президент Ассоциации Женская гильдия предпринимателей» Санкт-Петербурга Ирина Сафронова.

После официальной части представители компаний приступили к переговорам.

Представитель «Туристического агентства Дорофеевой» Людмила Соболева рассказала, что Башкирия сегодня один из самых перспективных направлений внутреннего туризма.

«Из-за сложившейся политической ситуации туристы переориентировались на поездки внутри страны. Они ищут интересные маршруты для путешествий, и нам кажется, что Башкирии есть что предложить туристам, в том числе из Санкт-Петербурга, - отметила она. - Я недавно побывала в Уфе, и ваша столица произвела впечатление красивого, ухоженного города. Готова рекомендовать его своим клиентам для посещения, также ваша республика славится своими природными достопримечательностями. Сегодня мы пришли, чтобы встретиться с представителями туристической отрасли Башкирии и обсудить возможное сотрудничество».

«b2b-переговоры - полезный формат встреч. Мы не упускаем возможности посещать подобные мероприятия, так как они демонстрируют свою эффективность. Безусловная польза в том, что здесь происходят встречи директоров или собственников лицом к лицу, а не через посредников. Например, на подобных переговорах в Узбекистане мы заключили хороший контракт. Мы хорошо представлены в Санкт-Петербурге, но новые контакты никогда не бывают лишними», - высказал свое мнение директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива» г. Октябрьский Павел Крюков.

«Наша цель – это развитие сотрудничества с партнерами из Санкт-Петербурга. На наш взгляд, это один из наиболее перспективных регионов. Мы заинтересованы в развитии прямых контактов с медицинскими учреждениями, с партнерскими организациями с целью продвижения медицинской мебели и оборудования», - сообщил коммерческий директор уфимской компании «Мегги» Александр Воробьев.

Напомним, встреча деловых делегаций Башкирии и северной столицы состоялась в рамках программы Дней Республики Башкортостан, которые проходят в Санкт-Петербурге с 25 по 27 августа. Вчера, 24 августа, свою выставку здесь представил уфимский Музей полярников имени В.И. Альбанова.

Фото: Конгресс-бюро Башкортостана