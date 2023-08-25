Учителя из Башкортостана примут участие во Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием"

Она пройдет с 1 по 30 сентября. Предстоящая акция станет уже четвертой. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России пройдет около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей.

Одна из возможных участниц акции в этом году – Наталья Кунакбаева, учитель географии из школы № 8 г. Мелеуза. Она уже зарегистрировалась на сайте Российского общества "Знание" и ждет подтверждения своей кандидатуры. Участница из Башкортостана активно следит за деятельностью общества и опыт выступлений тоже есть. В апреле этого года Наталья Кунакбаева выступала в качестве лектора на форуме для будущих педагогов "Знание.Учитель". Учитель из Мелеуза с удовольствием работает с публикой, делится своими знаниями и жизненным опытом.

Зарегистрироваться в качестве спикера и слушателя можно на сайте Российского общества "Знание" https://znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-podelis-svoim-znaniem-23842 Помните, знать – хорошо, а делиться – еще лучше!