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25 Августа , 19:48

Учителя из Башкортостана примут участие во Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием"

Она пройдет с 1 по 30 сентября. Предстоящая акция станет уже четвертой. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России пройдет около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей.

Учителя из Башкортостана примут участие во Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием"
Учителя из Башкортостана примут участие во Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием"

  Она пройдет с 1 по 30 сентября. Предстоящая акция станет уже четвертой. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России пройдет около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей.

  Одна из возможных участниц акции в этом году – Наталья Кунакбаева, учитель географии из школы № 8 г. Мелеуза. Она уже зарегистрировалась на сайте Российского общества "Знание" и ждет подтверждения своей кандидатуры. Участница из Башкортостана активно следит за деятельностью общества и опыт выступлений тоже есть. В апреле этого года Наталья Кунакбаева выступала в качестве лектора на форуме для будущих педагогов "Знание.Учитель". Учитель из Мелеуза с удовольствием работает с публикой, делится своими знаниями и жизненным опытом.

  Зарегистрироваться в качестве спикера и слушателя можно на сайте Российского общества "Знание" https://znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-podelis-svoim-znaniem-23842 Помните, знать – хорошо, а делиться – еще лучше!

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"Стерлитамакский рабочий"

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