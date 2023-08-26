У одной из сотрудниц районной администрации Башкирии сын по доброй воле стал участником спецоперации

У одной из сотрудниц районной администрации из Благовещенска сын по доброй воле стал участником спецоперации. Его позывной «Лунтик» (по мотивам отечественного мультика).

Боец (хоть у него и нет армейского опыта) имеет хорошую физподготовку, так как не просто увлекался баскетболом, а играл в команде.

По вопросам оформления на службу по контракту можно обращаться в военный комиссариат по месту учета либо на Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в г. Уфа, ул. Революционная 156. Тел.: 8 (347) 248-29-31, 248-18-63. Чтобы узнать подробности Вы можете обратиться в Ситуационный центр Республики Башкортостан по номеру 122, (347) 218-19-19.

Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236



Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут.

Снимок администрации МР «Благовещенский район»