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26 Августа , 11:36

У одной из сотрудниц районной администрации Башкирии сын по доброй воле стал участником спецоперации

Его позывной «Лунтик»

У одной из сотрудниц районной администрации Башкирии сын по доброй воле стал участником спецоперации
У одной из сотрудниц районной администрации Башкирии сын по доброй воле стал участником спецоперации

У одной из  сотрудниц  районной  администрации  из Благовещенска  сын по доброй воле стал участником спецоперации. Его позывной  «Лунтик»  (по мотивам  отечественного мультика).

Боец (хоть у него и нет армейского опыта)  имеет хорошую физподготовку, так как не просто увлекался баскетболом, а играл в команде.

По вопросам оформления на службу по контракту можно обращаться в военный комиссариат по месту учета либо на Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в г. Уфа, ул. Революционная 156. Тел.: 8 (347) 248-29-31, 248-18-63. Чтобы узнать подробности Вы можете обратиться в Ситуационный центр Республики Башкортостан по номеру 122, (347) 218-19-19. 
Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут.

 Снимок администрации МР «Благовещенский район»

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