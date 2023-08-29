В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»

Мероприятие открыл заместитель главы администрации г. Стерлитамака по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин:

– Тематика круглого стола уже не в первый раз позволяет нам познакомиться с предпринимателями Стерлитамака, а также с представителями бизнеса других городов и районов. Сегодня к нам приехали гости из Аургазинского района.

В рамках встречи спикеры подготовили доклады, в которых рассказали о взаимодействии предпринимателей с администрацией города (руководитель отдела предпринимательства г. Стерлитамака Радмир Халитов), найме и адаптации сотрудников (сооснователь инвестиционной платформы «Getup» Руслан Мухаметзянов), сертификации продукции (ООО «Аутсорнинг интернет систем» Артём Басманов). Общественный помощник Светлана Беляева озвучила права предпринимателя в Башкирии.

Заместитель главы администрации по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Айгуль Шакирова поделилась, что в Аургазинском районе ведётся аналогичная работа в сфере бизнеса. Проводятся предпринимательские часы, реализуются проекты и меры поддержки. Руководитель Центра «Мой бизнес» (Стерлитамак, пр. Ленина,14) Татьяна Полушкина отметила, что имела хороший опыт работы с предпринимателями из Аургазинского района. Она также сказала, что можно организовать выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес» г. Стерлитамака в их район.