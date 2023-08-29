+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Августа , 16:36

В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»

Предприниматели Стерлитамака, Стерлитамакского и Аургазинского районов обсудили вопросы ведения бизнеса, консультационные услуги, виды финансовой помощи и другие актуальные темы в сфере малого и среднего предпринимательства.

В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»

Мероприятие открыл заместитель главы администрации г. Стерлитамака по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин:

– Тематика круглого стола уже не в первый раз позволяет нам познакомиться с предпринимателями Стерлитамака, а также с представителями бизнеса других городов и районов. Сегодня к нам приехали гости из Аургазинского района.

В рамках встречи спикеры подготовили доклады, в которых рассказали о взаимодействии предпринимателей с администрацией города (руководитель отдела предпринимательства г. Стерлитамака Радмир Халитов), найме и адаптации сотрудников (сооснователь инвестиционной платформы «Getup» Руслан Мухаметзянов), сертификации продукции (ООО «Аутсорнинг интернет систем» Артём Басманов). Общественный помощник Светлана Беляева озвучила права предпринимателя в Башкирии.

Заместитель главы администрации по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Айгуль Шакирова поделилась, что в Аургазинском районе ведётся аналогичная работа в сфере бизнеса. Проводятся предпринимательские часы, реализуются проекты и меры поддержки. Руководитель Центра «Мой бизнес» (Стерлитамак, пр. Ленина,14) Татьяна Полушкина отметила, что имела хороший опыт работы с предпринимателями из Аургазинского района. Она также сказала, что можно организовать выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес» г. Стерлитамака в их район.

 

В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
В Стерлитамаке состоялся выездной мобильный офис Центра «Мой бизнес»
Автор:Регина Шангареева
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика