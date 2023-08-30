В Стерлитамаке прошла педагогическая конференция

Что готовит новый учебный год?

Традиционно конференция началась с выставок школьных достижений. Особым вниманием пользовались стенды лицея № 1, школ №№ 1, 5, 31, 33.

Пленарное заседание началось с выступления главы администрации ГО Р.Ф.Газизова. Он поздравил всех с началом нового учебного года. Обозначил изменения в сфере образования. Обстоятельно рассказал о том, что было сделано в плане благоустройства города. «Мы делаем всё, – сказал Рустем Фаритович, – чтобы наши дети оставались в родном Стерлитамаке».

Выступление министра образования и науки РБ А.В.Хажина было посвящено радикальным изменениям в системе образования нашей страны.

Начальник отдела образования ГО З.Я.Ишбаев подвёл итоги минувшего учебного года и перечислил задачи, намеченные на будущее.

В ходе конференции наших замечательных педагогов награждали благодарственными письмами, грамотами, денежными сертификатами.

Фото Сергея Крамскова