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1 Сентября , 18:53

В Стерлитамакском политехническом колледже открылся машиностроительный кластер

Праздничная линейка в честь Дня знаний в политехническом колледже ознаменовалась торжественным открытием машиностроительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В Стерлитамакском политехническом колледже открылся машиностроительный кластер
В Стерлитамакском политехническом колледже открылся машиностроительный кластер

Праздничная линейка в честь Дня знаний в политехническом колледже ознаменовалась торжественным открытием машиностроительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Студентов и преподавателей колледжа поздравили директор СПК Марат Загидуллин, управляющий делами администрации ГО г.Стерлитамак Залия Баринова, представители опорного работодателя ООО НПО «Станкостроение» Оксана Цыганкова и Ильшат Салаватов.

Почётные гости перерезали красную ленточку, после чего директор провёл экскурсию по обновлённому колледжу – оснащённым новой техникой и оборудованием кабинетам, лабораториям, мастерским.  

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