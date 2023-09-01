В Стерлитамакском политехническом колледже открылся машиностроительный кластер

Праздничная линейка в честь Дня знаний в политехническом колледже ознаменовалась торжественным открытием машиностроительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Студентов и преподавателей колледжа поздравили директор СПК Марат Загидуллин, управляющий делами администрации ГО г.Стерлитамак Залия Баринова, представители опорного работодателя ООО НПО «Станкостроение» Оксана Цыганкова и Ильшат Салаватов.

Почётные гости перерезали красную ленточку, после чего директор провёл экскурсию по обновлённому колледжу – оснащённым новой техникой и оборудованием кабинетам, лабораториям, мастерским.