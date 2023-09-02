В Учалах открыла свои двери новая полилингвальная многопрофильная школа

Школа оснащена самым современным оборудованием. Лингафонные кабинеты, лабораторное оборудование, используемое для преподавания технических дисциплин, просторная библиотека, монументальный и со вкусом оформленный актовый зал. Футбольное поле, несколько площадок для волейбола и баскетбола, беговая дорожка, отдельно огражденная игровая зона для младших классов, теннисные столы, два спортивных зала, что позволит проводить занятия в начальных и старших классах одновременно. Заниматься дети смогут и на тренажерах, их установят рядом с новой игровой площадкой для учеников начальных классов. Таким образом, школьники получают целую спортивную зону.

Инфраструктура школы настолько многофункциональна, разнообразна, что позволяет развивать внеурочную систему занятий, учитывая, к примеру, вопросы спортивного и трудового воспитания школьников. Так, для мальчиков предусмотрены столярная и слесарная мастерские, для девочек – кабинет кройки и шитья, а также приготовления пищи. Также будет инженерная лаборатория и по робототехнике.

Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурного, прививочного и стоматологического кабинетов. Предусмотрены также помещения для хранения инвентаря, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище.

Созданы условия и для маломобильных учеников: входные лестницы оснащены пандусами, а в самом здании есть лифт. Одним словом, проект предусматривает все необходимое для организации полноценного, созвучного времени учебного процесса и досуга школьников.

Учалинцы с нетерпением ждали ввода в строй этой школы. Она разгрузит остальные учебные заведения города и станет одной из самых больших во всей Башкирии.

А еще у школы есть свой транспорт – автобус оснащен тахографом, отслеживающим безопасную скорость передвижения автобуса с детьми, и оборудованием, которое позволяет подключиться к системе мониторинга транспорта ГЛОНАСС. Предназначен для того, чтобы подвозить школьников из другого микрорайона города - Южного.

Наверное символично, что новая школа будет находиться по улице Молодежная.

Здесь много молодых семей. Новая школа, конечно, не закроет в городе Учалы проблему обучения во вторую смену, но заметно облегчит.

Первыми учениками нового общеобразовательного учреждения стали 568 юных учалинцев – учеников начального звена, среди которых 146 первоклассников.

С открытием школы и с Днем знаний учеников и учителей поздравили Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, депутат Государственной Думы Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания – Курултая республики Рустам Ишмухаметов, заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Марат Газизов, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, генеральный директор АО "Учалинский ГОК" Закария Гибадуллин

Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов вручил первоклассникам ларец с ключом от новой школы, директору школы Эльвире Мухамедьяровой - колокольчик, звуки которого ознаменовали первый школьный звонок.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, пожелав школьникам успешной учебы, первоклассникам – доброго пути в мир знаний, отметила:

" Более 150 новых школ открылось по всей стране к 1 сентября. Одна из них сегодня распахнула свои двери в моем родном городе Учалы – здесь открылась новая полилингвальная многопрофильная школа на 1225 мест. Строительство и ремонт школ находится в центре постоянного внимания Совета Федерации и нашего Комитета СФ по науке, образованию и культуре, который активно работал по данному направлению с сенаторами, регионами и прежде всего профильным ведомством, Минпросвещения России. Мы проанализировали правила участия субъектов в программах, провели всероссийский семинар. И нам удалось синхронизировать подходы, продлить сроки подачи заявок, скорректировать условия.

В целом по стране запланировано торжественное открытие более 150 новых школ на 123 646 мест и 1293 школы после капремонта (1105 федеральные и 188 региональные).

Что касается Республики Башкортостан, отрадно, что в нашем регионе под чутким руководством Главы республики Радия Хабирова эти вопросы решаются системно. Так отремонтировано 77 зданий в 70 школах, открылись четыре новые современные школы на 3375 мест. В 2023 году также планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще 5 школ на 3 090 мест, а также 3 детских сада на 660 мест".

Кстати, сегодня за парты сели около десяти тысяч юных учалинца, из них 880 впервые перешагнули школьный порог. С Днем знаний во всех школах района школьников, родителей и учителей поздравляли руководители администрации района, предприятий и организаций, депутаты.

Фото: Раиль Калимуллин, сайт администрации Учалинского района