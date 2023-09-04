В Башкирии жители новых регионов России выбирают своих депутатов заксобраний

Как сообщили в ЦИК РБ, для этого избиркомы новых территорий создали четыре экстерриториальные комиссии — в Уфе и в Стерлитамаке. Голосование проходило в течение четырёх дней - с 1 по 4 сентября.

«Большая часть голосующих проживает в пунктах временного размещения, для них организованы автобусы. Также делаем выезды, чтобы могли проголосовать маломобильные люди, которые не могут приехать. Сегодня поедем в „Речные зори“ — там живут 27 таких граждан», — рассказала председатель ТИК Калининского района Гульнара Ступина.

Проголосовавшие рассказали Башинформу о своих планах.

— Мы планируем остаться здесь, стараемся начать здесь новую жизнь. Муж нашёл работу, я в поиске. Живём пока в пункте временного размещения, жильё в Уфе весьма дорогое, — поделилась жительница Донецка, пришедшая на выборы с супругом и братом. — Дома обстановка очень сложная — нет работы, надо восстанавливать жильё. И, прежде всего, продолжаются боевые действия, каждый день гибнут люди.

— Если будет куда вернуться, вернёмся. Но пока загадывать не стоит, — отметила пенсионерка из ДНР.

— Домой, конечно, хочется, дом есть дом. И если собственно дом уцелеет, вернёмся. Но пока ещё больно «жарко» там. Так что пока тут побудем. Приняли нас хорошо, тепло, спасибо за это, — сказала семья из Луганской республики.

«Мы коренные дончанки, из Донецка. Приехали в Башкирию в прошлом году, думая, что на две недели, максимум — на месяц. И вот второй год здесь. Очень благодарны, что нас приняли, дали крышу над головой, — рассказали мать и дочь из ДНР. — Мы работаем, жизнь продолжается. Желание вернуться домой, конечно, есть, покуда дом цел. Но город продолжают бомбить. Мы ждём победу, верим, что мы останемся в России. Даже когда были в составе Украины, мы считали себя Россией. Поверьте, так и будет. Донбасс ещё никто не поставил на колени».

Единый день голосования в РФ назначен на 10 сентября. В следующее воскресенье в стране пройдут выборы различного уровня, в том числе довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов РФ, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 субъектах, в том числе в Башкортостане, где состоятся выборы депутатов в Госсобрание - Курултай РБ.

По данным ЦИК РФ на 23 августа, на замещение депутатских мандатов и выборных должностей претендуют 70 тыс. кандидатов от 20 политических партий и более 10 тыс. самовыдвиженцев. В новых регионах за места в заксобраниях будут соперничать пять партий.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-03/v-bashkirii-svoih-deputatov-zaksobraniy-vybirayut-zhiteli-novyh-regionov-rossii-3417408?utm_source

Фото: Валерий Шахов