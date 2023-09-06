Врач из Стерлитамака стал первым на дистанции 42 км Уфимского международного марафона

«Уже традиционно в первое воскресенье осени проходит Уфимский международный марафон. Этот год не стал исключением. В нём приняли участие более семи тысяч человек из двадцати шести стран и двухсот городов России. Активные сотрудники нашей больницы тоже в числе участников IX Уфимского марафона», -об этом сообщает на своей странице ВК главврач ГКБ №1 Ильшат Иншарович Яппаров.

«Это был настоящий праздник спорта, место встречи с единомышленниками, приверженцами спорта, жителями и гостями Республики Башкортостан!», - поделился Радик Зинурович Латыпов, заведующий перинатальным центром ГКБ №1 г. Стерлитамака. Он же с результатом 2:39:16 стал первым на дистанции 42 км, с чем мы его сердечно поздравляем! Так держать!