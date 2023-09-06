Взгляд в прошлое от студентов из Стерлитамака

Как оказалось, это работа будущих дизайнеров – студентов Стерлитамакского филиала Международного Восточно-Европейского колледжа. А рисовали они панораму улицы Комсомольской начала двадцатого века. Улица (в то время Базарная) упиралась в «городской сад Беркеля» (ныне парк им.Кирова), откуда открывался великолепный вид на Собор Казанской Божьей Матери.

В основу работы взято известное фото Ивана Панфилова. Из всех зданий, запечатлённых на нём до наших дней сохранилось лишь один из торговых домов купца Баязитова, ныне известный как кафе «Бургер кинг».

По мнению студентов и их наставников, эта акция не просто должна заменить неказистый вид, который открывается отсюда взору прохожих на более привлекательный. Их работа подспудно преследует и другую, весьма благородную цель: привить уважение к истории – к прошлому и настоящему нашего города, его облику. Это своего рода ответ на «творчество» авторов граффити, которое порой граничит с вандализмом.