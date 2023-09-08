Глазами любви

Это уже четвёртая по счёту выставка Анастасии в родном городе, также её работы экспонировались в Салавате, Уфе, Воскресенском, Москве, Израиле.

Настя - настоящий экспериментатор, художник ищущий и стремящийся к освоению новых техник. Работы выполнены маслом, темперой, гуашью, акрилом, штемпельной краской. Новая серия черно-белых пейзажей, натюрморты с садовыми и полевыми цветами, философские зарисовки - на выставке можно увидеть разнообразные по тематике и исполнению произведения, часть из которых автор написала с натуры.

Сама художница щедро транслирует в мир любовь - к родным местам, близким по крови и духу людям, к воспоминаниям детства. Она считает энергию любви самым ценным, что есть на свете. Публике нравятся работы Анастасии, которые излучают добро, свет, радость. Они дарят надежду на чудо, которого всем нам сегодня не хватает.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова