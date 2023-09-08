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8 Сентября , 10:40

Сладкая жизнь Светланы Кузьминой

23 августа в столице Башкирии в рамках форума «Неделя ритейла Поволжья» на базе конгресс-холла «Торатау» состоялся кулинарный чемпионат «Gastro Master-2023». Одной из ярких и талантливых участниц стала кондитер шестого разряда Стерлитамакского хлебокомбината Светлана Кузьмина, которая сразу в двух номинациях «Арт-класс» и «Кондитер года-2023» завоевала два вторых места.

Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой

Кандидатуру Светланы выбрали не случайно, объясняет нам директор производства и коллега Татьяна Николаева. За 19 лет работы на предприятии она проявила себя настоящим профессионалом в изготовлении многослойных лакомств и в том числе в исполнении различных техник, так как неоднократно девушка становилась участницей всероссийских мастер-классов по работе с шоколадом, мастикой, а также по украшению и оформлению тортов.  

— Мы коллективно выдвинули ее кандидатуру, так как знаем, что она не только кропотливо и ответственно подходит к своей работе, но и достойно представит наш хлебокомбинат, продемонстрировав достойный результат, - отметила Татьяна.

Светлана, в свою очередь, смело приняла вызов, тем более что за ее плечами уже был опыт участия в подобных конкурсах.

— Иногда такие соревнования устраивают в рамках нашего хлебокомбината, и как-то в парке им. Ю. Гагарина проводили батл среди кондитеров, где я тоже участвовала, - рассказывает Светлана. — И в этот раз я была уверена в своих силах, поэтому отправляясь в Уфу, знала, что займу достойное место на пьедестале.

Спрашиваем у дважды серебряного призера, неужели торты готовили прямо на площадке?

—  Нет, таких возможностей там не было, поэтому один торт мы уже повезли готовым – это «Домовенок», а второй – «Шерше ля фам», я собирала уже на месте: декорировала, выравнивала, оформляла розочками, украшала мастикой. На все это конкурсантам давался 1 час 20 минут. Я уложилась ровно в это время. Сложностей и форс-мажоров во время сборки и декорирования торта не возникло, все шло очень даже гладко. И это, кстати, совершенно новые рецепты тортов, которые мы разработали совместно с командой предприятия, - отмечает кондитер.

А когда же появился интерес к кондитерскому делу?

— С детства. Раньше в магазинах не было особого выбора десертов, поэтому мама очень часто пекла дома торты и пирожные, а я ей помогала. Это были торт «Муравейник», «Медовик», кекс «Зебра» и другие. Приблизительно лет в 14-15 я уже самостоятельно начинала готовить выпечку, получалось не сразу все идеально, но со временем и с практикой все приходит, - признается Светлана.

После окончания школы девушка решила, что хочет заниматься этим вкусным делом профессионально и поступила в Уфимский механико-технологический колледж, где обучалась на специальность техник-технолог.

— В 2004 году я устроилась в Стерлитамакский хлебокомбинат. Около 5 лет работала на изготовлении массовых тортов, где я отрабатывала свои навыки, училась рисовать и оформлять торты. Потом меня перевели в отдел индивидуальных заказов, - вспоминает Светлана.

А знали ли вы, что в кондитерском цехе отдельный человек готовит тесто и печет бисквиты, другой специалист готовит кремы для тортов, еще есть тот, кто отвечает за сироп, которым пропитывают бисквиты, а четвертый человек уже собирает и декорирует торт? Светлана отвечает именно за последний этап работы.

А потом она отправляет торты в экспедицию, но не в кругосветную: изделия загружаются в специализированный транспорт, который развозит их по магазинам города и за его пределы.

— В зависимости от сложности торта на его изготовление уходит от получаса до 2-3 часов. За смену мы должны выполнить определенную норму килограммов торта, - объясняет детали своей работы Светлана.

По признанию кондитера-высокоразрядника, больше всего ей нравится в своей деятельности дарить радость людям в виде красивых и вкусных тортов.

— Кондитерская деятельность для меня – это ремесло с элементами искусства. В работе ценю качественное выполнение изделия, чтобы покупатель всегда оставался доволен. Для тех, кто хочет в будущем освоить эту профессию, я рекомендую больше учиться и чаще практиковаться, тогда все получиться, - подчеркнула Светлана.

Рецепт творожных кексов в формочках от Светланы Кузьминой, которым она часто балует своих домочадцев.

Вам понадобится:

Яйца – 2 шт.

Сахар - 0,5 стакана

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Творог (5%) – 250 гр.

Сливочное масло – 120 гр.

Разрыхлитель – 1ч.л.

Пшеничная мука – 180 гр.

Шаг первый: творог необходимо измельчить блендером или прокрутить через сито, так как для кексов необходима однородная, воздуншая творожная масса без комочков.

Шаг второй: растопить сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Дождаться пока оно остынет.

Шаг третий: взять яйца, добавить к ним сахар, соль, ванильный сахар и взбивать массу до растворения сахара.

Шаг четвертый: добавить в яичную массу протертый творог и перемешать все до однородности.

Шаг пятый: влить остывшее масло, хорошо перемешать все.

Шаг шестой: в полученную массу просеять пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Должна получиться густая вязкая консистенция.

Шаг седьмой: промазать формочки подсолнечным маслом и разложить тесто на 2/3 высоты.

Шаг восьмой: за 10-2- минут необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Выпекаются кексы в течение 20-30 минут.

Шаг девятый: формочки достать из духовки, остудить и щедро посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!

Фото автора.

 

Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Сладкая жизнь Светланы Кузьминой
Автор:Эльвира Рахимова
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