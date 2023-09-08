Сладкая жизнь Светланы Кузьминой

Кандидатуру Светланы выбрали не случайно, объясняет нам директор производства и коллега Татьяна Николаева. За 19 лет работы на предприятии она проявила себя настоящим профессионалом в изготовлении многослойных лакомств и в том числе в исполнении различных техник, так как неоднократно девушка становилась участницей всероссийских мастер-классов по работе с шоколадом, мастикой, а также по украшению и оформлению тортов.

— Мы коллективно выдвинули ее кандидатуру, так как знаем, что она не только кропотливо и ответственно подходит к своей работе, но и достойно представит наш хлебокомбинат, продемонстрировав достойный результат, - отметила Татьяна.

Светлана, в свою очередь, смело приняла вызов, тем более что за ее плечами уже был опыт участия в подобных конкурсах.

— Иногда такие соревнования устраивают в рамках нашего хлебокомбината, и как-то в парке им. Ю. Гагарина проводили батл среди кондитеров, где я тоже участвовала, - рассказывает Светлана. — И в этот раз я была уверена в своих силах, поэтому отправляясь в Уфу, знала, что займу достойное место на пьедестале.

Спрашиваем у дважды серебряного призера, неужели торты готовили прямо на площадке?

— Нет, таких возможностей там не было, поэтому один торт мы уже повезли готовым – это «Домовенок», а второй – «Шерше ля фам», я собирала уже на месте: декорировала, выравнивала, оформляла розочками, украшала мастикой. На все это конкурсантам давался 1 час 20 минут. Я уложилась ровно в это время. Сложностей и форс-мажоров во время сборки и декорирования торта не возникло, все шло очень даже гладко. И это, кстати, совершенно новые рецепты тортов, которые мы разработали совместно с командой предприятия, - отмечает кондитер.

А когда же появился интерес к кондитерскому делу?

— С детства. Раньше в магазинах не было особого выбора десертов, поэтому мама очень часто пекла дома торты и пирожные, а я ей помогала. Это были торт «Муравейник», «Медовик», кекс «Зебра» и другие. Приблизительно лет в 14-15 я уже самостоятельно начинала готовить выпечку, получалось не сразу все идеально, но со временем и с практикой все приходит, - признается Светлана.

После окончания школы девушка решила, что хочет заниматься этим вкусным делом профессионально и поступила в Уфимский механико-технологический колледж, где обучалась на специальность техник-технолог.

— В 2004 году я устроилась в Стерлитамакский хлебокомбинат. Около 5 лет работала на изготовлении массовых тортов, где я отрабатывала свои навыки, училась рисовать и оформлять торты. Потом меня перевели в отдел индивидуальных заказов, - вспоминает Светлана.

А знали ли вы, что в кондитерском цехе отдельный человек готовит тесто и печет бисквиты, другой специалист готовит кремы для тортов, еще есть тот, кто отвечает за сироп, которым пропитывают бисквиты, а четвертый человек уже собирает и декорирует торт? Светлана отвечает именно за последний этап работы.

А потом она отправляет торты в экспедицию, но не в кругосветную: изделия загружаются в специализированный транспорт, который развозит их по магазинам города и за его пределы.

— В зависимости от сложности торта на его изготовление уходит от получаса до 2-3 часов. За смену мы должны выполнить определенную норму килограммов торта, - объясняет детали своей работы Светлана.

По признанию кондитера-высокоразрядника, больше всего ей нравится в своей деятельности дарить радость людям в виде красивых и вкусных тортов.

— Кондитерская деятельность для меня – это ремесло с элементами искусства. В работе ценю качественное выполнение изделия, чтобы покупатель всегда оставался доволен. Для тех, кто хочет в будущем освоить эту профессию, я рекомендую больше учиться и чаще практиковаться, тогда все получиться, - подчеркнула Светлана.

Рецепт творожных кексов в формочках от Светланы Кузьминой, которым она часто балует своих домочадцев.

Вам понадобится:

Яйца – 2 шт.

Сахар - 0,5 стакана

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Творог (5%) – 250 гр.

Сливочное масло – 120 гр.

Разрыхлитель – 1ч.л.

Пшеничная мука – 180 гр.

Шаг первый: творог необходимо измельчить блендером или прокрутить через сито, так как для кексов необходима однородная, воздуншая творожная масса без комочков.

Шаг второй: растопить сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Дождаться пока оно остынет.

Шаг третий: взять яйца, добавить к ним сахар, соль, ванильный сахар и взбивать массу до растворения сахара.

Шаг четвертый: добавить в яичную массу протертый творог и перемешать все до однородности.

Шаг пятый: влить остывшее масло, хорошо перемешать все.

Шаг шестой: в полученную массу просеять пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Должна получиться густая вязкая консистенция.

Шаг седьмой: промазать формочки подсолнечным маслом и разложить тесто на 2/3 высоты.

Шаг восьмой: за 10-2- минут необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Выпекаются кексы в течение 20-30 минут.

Шаг девятый: формочки достать из духовки, остудить и щедро посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!

Фото автора.