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8 Сентября , 12:37

Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну

Пилот Анжелика Парфенова всегда мечтала стать космонавтом и связала свою жизнь с авиацией – Анжелика работает пилотом в Хабаровских авиалиниях.

Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну

Я с детства мечтаю полететь в космос. Это возможность приобрести определенный опыт и навыки, стать ближе к своей цели”, — рассказала специалистам ИМБП РАН Анжелика Парфенова.

Научный проект SIRIUS - 365-суточный изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Участники проекта будут имитировать полет и высадку на Луну, сообщается на сайте института.

Кроме Анжелики в состав экипажа включены еще 5 россиян и по одному представителю от Беларуси и Египта.

На данный момент кандидаты в экипаж эксперимента SIRIUS-23 выполняют начальную подготовку.

Фото: DVHAB, международного проекта SIRIUS

 

Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
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"Стерлитамакский рабочий"

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