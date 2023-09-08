Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну

“Я с детства мечтаю полететь в космос. Это возможность приобрести определенный опыт и навыки, стать ближе к своей цели”, — рассказала специалистам ИМБП РАН Анжелика Парфенова.



Научный проект SIRIUS - 365-суточный изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Участники проекта будут имитировать полет и высадку на Луну, сообщается на сайте института.



Кроме Анжелики в состав экипажа включены еще 5 россиян и по одному представителю от Беларуси и Египта.



На данный момент кандидаты в экипаж эксперимента SIRIUS-23 выполняют начальную подготовку.



Фото: DVHAB, международного проекта SIRIUS