Добровольно отправился на спецоперацию депутат из Башкирии

Добровольно отправился на спецоперацию депутат Совета городского округа города Агидели. Сейчас он служит в артиллерийском отряде «Ватан». Такое решение он принял весной нынешнего года . Его гражданская деятельность была связана с финансами и земельными вопросами.

По вопросам оформления на службу по контракту можно обращаться в военный комиссариат по месту учета либо на Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в г. Уфа, ул. Революционная 156. Тел.: 8 (347) 248-29-31, 248-18-63. Чтобы узнать подробности Вы можете обратиться в Ситуационный центр Республики Башкортостан по номеру 122, (347) 218-19-19.

Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236



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Фото: горсовет Агидели.