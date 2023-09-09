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9 Сентября , 21:30

Добровольно отправился на спецоперацию депутат из Башкирии

Сейчас он служит в артиллерийском отряде «Ватан».

Добровольно отправился на спецоперацию депутат Совета городского округа города  Агидели.  Сейчас он  служит в артиллерийском отряде «Ватан». Такое решение он принял весной нынешнего года .  Его гражданская деятельность  была связана с финансами и земельными вопросами.

По вопросам оформления на службу по контракту можно обращаться в военный комиссариат по месту учета либо на Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в г. Уфа, ул. Революционная 156. Тел.: 8 (347) 248-29-31, 248-18-63. Чтобы узнать подробности Вы можете обратиться в Ситуационный центр Республики Башкортостан по номеру 122, (347) 218-19-19. 
Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут

Фото: горсовет Агидели.

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