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9 Сентября , 18:40

Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации

Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсети о встрече во время командировки на СВО с медсестрой, которая помогала бойцам в составе стоматологической бригады.

Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации

Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсети о встрече во время командировки на СВО с медсестрой, которая помогала бойцам в составе стоматологической бригады. Тогда же стало известно, что у неё впереди свадьба. Радий Фаритович хотел поблагодарить во время торжества молодого медика за работу и её родителей – за то, что воспитали такую дочь.

Глава региона сдержал слово и приехал поздравить Зарину и Ильгама с бракосочетанием. Он пожелал молодым счастья и любви, а их родителей поблагодарил.

Радий Хабиров выразил огромную признательность врачам, волонтёрам и всем тем, кто помогает ребятам из Башкортостана на передовой.

Фото: https://vk.com/wall413272232_1089582

Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации
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"Стерлитамакский рабочий"

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