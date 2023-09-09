Глава Башкирии поблагодарил молодого медика за помощь участникам спецоперации

Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсети о встрече во время командировки на СВО с медсестрой, которая помогала бойцам в составе стоматологической бригады. Тогда же стало известно, что у неё впереди свадьба. Радий Фаритович хотел поблагодарить во время торжества молодого медика за работу и её родителей – за то, что воспитали такую дочь.

Глава региона сдержал слово и приехал поздравить Зарину и Ильгама с бракосочетанием. Он пожелал молодым счастья и любви, а их родителей поблагодарил.

Радий Хабиров выразил огромную признательность врачам, волонтёрам и всем тем, кто помогает ребятам из Башкортостана на передовой.

Фото: https://vk.com/wall413272232_1089582