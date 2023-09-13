В Стерлитамаке продолжается ремонт дорог

На указанных дорогах заменили старый асфальт на новый, нанесли дорожную разметку. Установили новые бордюры, обновили остановочные карманы, расширили парковку.



Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчиков, которые отремонтируют дороги по ул. Коммунаров от ул.Мира до ул.Халтурина, по ул.Комсомольской от ул.Нагуманова до ул.Садовой, а также в рамках экономии планируется отремонтировать дорогу по ул.Нагуманова от ул.Халтурина до ул.Карла Маркса.



Качество выполненных работ проверяет комиссия, куда входят представители городской Общественной палаты. Помимо визуального осмотра, комиссия производит замер ширины и длины дорожного полотна. Строительно-технический надзор делает вырубки асфальта для лабораторных исследований, проводят топографическую съёмку, проверяет соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации.



Также в городе ведётся ремонт дорог по республиканской целевой программе «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан». По указанной программе на днях стартовали работы на дороге по ул.Былинной. Её протяжённость составляет 719, 72 м, ширина проезжей части 7 м. Вдоль всей дороги предусмотрена установка бордюрного камня. Дорога будет двухполосная. По проекту запланированы также тротуары и площадки для отдыха.



Сейчас подрядная организация приступила к срезке растительного грунта и к разборке временных дорог из щебня и гравия. Все работы должны быть завершены до конца октября текущего года.



Пресс-служба администрации ГО