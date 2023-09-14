«Работаем для людей»

4 сентября 2013 года для коллектива тогда новой и незнакомой организации состоялся их первый рабочий день. Многие стерлитамаковцы не знали о появлении и назначении МФЦ, поэтому начинающие специалисты с надеждой смотрели в сторону двери и ждали своих заявителей. Дождались…

—Было очень волнительно. Мы знали теоретический материал, но практического опыта еще не было. И когда вошел первый заявитель для подачи заявления на необходимую ему услугу, сотрудники всех отделов, чтобы посмотреть, как пройдет процесс оформления. Конечно, и специалисту-первооткрывателю было страшновато, но все девочки у нас смелые, целеустремленные, поэтому все было благополучно оформлено, - вспоминает ЭльмираАбитова, начальник отделения операционного зала.

Тогда к ним пришел лишь 1 человек. Но чтобы исправить ситуацию, специалисты отделения стали разносить по почтовым ящикам объявления об открытии МФЦ и подробной информацией, с какими вопросами к ним могут обращаться люди.

— Что-то новое всегда немного настораживает. Задумка о создании такого центра, как МФЦ, просто замечательная. Оформить сразу несколько услуг в одном месте, вместо того, чтобы бегать целый день по разным инстанциям,– это очень удобно, - отмечает Эльмира Ильдаровна.

«Практически вся моя жизнь – это МФЦ», - признается она несмотря на то, что, помимо работы,надо уделять время семье и троим детям.

— До работы в МФЦ я была банковским сотрудником, заведующей кассой. Предложение о переходе на новую работу меня заинтересовало, поэтому я согласилась. В это отделение я была трудоустроена заместителем начальника операционного зала. Через 4 месяца, когда в городе открылся второй офис МФЦ, по адресу Худайбердина, 83, куда меня перевели на должность начальника операционного зала. Несколько лет назад было введено положение о ротации кадров, и по этому положению в январе 2020 года я вернулась, можно сказать, в родное отделение, и занимаю эту же должность начальника отделения операционного зала, - рассказывает Эльмира Ильдаровна.

Что, безусловно, является большой ответственностью, которая ложится на плечи любого руководителя и требует быть включенным в работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

— Стараюсь максимально для своих сотрудников, чтобы им было комфортно работать. Дружественная атмосфера в коллективе способствует тому, чтобы специалисты утром шли на работу с удовольствием, а вечером в хорошем настроении возвращались домой. Для меня это основной критерий. Но в тоже время я обязана следить и за выполнением должностных инструкций и регламента работы.

На сегодняшний день только в отделении по адресу проспект Октября, 71 работает от 50 до 60 человек. Это специалисты операционного зала, сектор последующего контроля, руководство операционного зала.

— Я очень горжусь своими сотрудниками, которые ответственно подходят к работе, к решению различных вопросов наших граждан. Не устаю повторять им, что необходимо вникать в решение любой проблемы заявителя, уметь найти индивидуальный подход к каждому, так как у всех свои нюансы. И чтобы, действительно, быть открытыми и участливыми необходимо поставить себя на их место или же представить, что к вам пришел ваш близкий друг или родственник, которому нужна помощь. И радует, что заявителивыходят из отделения со словами благодарности. Наши специалисты отлично справляются со своими обязанностями, - говорит Эльмира Ильдаровна.

О своей трудовой жизни в МФЦ также нам рассказали его главные пчелки, которые ежедневно в течение 12 часов помогают людям.

Альбина Шарипова узнала об открытии в Стерлитамаке филиала МФЦ от своей тети, которая порекомендовала ей попробовать себя и отправить анкету на рассмотрение. Так она и сделала, через некоторое время девушку пригласили на собеседование.

— После этого мы проходили обучение, которое длилось 2 недели, было интересным, мне хотелось все узнать. После этого с нами провели тестирование, по результатам которого и набрали штат сотрудников. Желающих было очень много, я не думала, что пройду, но рада, что получилось, так как работу свою люблю. Сначала все были специалистами первой категории операционного зала, примерно через год мы уже стали ведущими специалистами, – делится Альбина.

В задачи специалистов, принимающих заявителей в окнах, входят консультирование, прием и выдача документов, а также в порядке очереди работа на ресепшене. В зависимости от услуги в среднем специалист может потратить от 15 минут до 1,5 – 2 часов времении оказать помощь за смену до 30 заявителей.

—Для себя я не вижу другой работы. Мне нравится помогать людям, общаться с ними. Это интересно. Также у нас отличный коллектив и руководство. На работу иду всегда с удовольствием. За столько лет со многими коллегами дружим и вне работы. Работая в МФЦ, я вышла замуж, родила ребенка и после декрета, нисколько не сомневаясь, обратно вернулась работать сюда, - рассказывает ведущий специалист операционного зала.

Карьера Виктории Тарасовой, главного специалиста операционного зала, могла сложиться совсем в другой сфере.

—По образованию я юрист. После института думала идти работать в МВД, прошла стажировку на следователя, но после первой оперативки резко передумала, - признается девушка. — Да и одного полицейского в семье достаточно. Узнав о наборе сотрудников в новую организацию, решила попробовать себя в этой области. Также проходила все испытания, изучала теоретический материал, работу в нескольких программах. Мы даже на обучении проигрывали сценки с возможными запросами или жизненными ситуациями заявителей, и как нам нужно действовать в том или ином случае, - вспоминает она.

А после пройденных испытаний начались трудовые будни.

- Работа нравится, работа интересная. Я не вижу другой альтернативы для себя. Бывают и сложные моменты в работе с людьми, но мы стараемся всегда сгладить конфликтные ситуации, так как наша главная задача – помогать людям, - откровенно говорит Виктория.

Сейчас в ее обязанности входит не только проконсультировать заявителя в окне, отправлять отчеты по выданным делам, но и быть наставником для начинающих коллег.

- МФЦ, для меня, это место, где человек может получить помощь, некоторые даже приходят, чтобы просто поговорить. Как-то ко мне пришла пожилая женщина, которой было уже за 80 лет. Ей нужна была справка о размере пенсии. Услуга занимает буквально 5 минут, но она мне всю свою жизнь рассказала, поделилась своими переживаниями, оказалось, что у нее нет детей. И ей, наверно, хотелось с кем-то поговорить. И несмотря на регламент, ты не можешь просто сказать: «Извините, у меня время». Поэтому ты выслушиваешь и ничего в этом страшного нет, иногда делаешь такие исключения, - заключила Виктория.

После того, как заявитель оформляет заявку на получение той или иной услуги в операционном зале, дела передаются в СПК, то есть в сектор последующего контроля. Это такой отдельный кабинет, о котором, мы уверены, никто не подозревает. Здесь проходит тщательная проверка пакета документов, которые оставил заявитель, который потом отправляют в необходимые госорганы.

Лилия Солоп до устройства на работу в МФЦ пробовала себя в разных сферах деятельности: была продавцом, работала на заводе и даже в пожарной части. Но именно здесь она поняла, что нашла то, что искала.

- Образование у меня экономическое, но сложно у нас было устроиться в Министерство земельно-имущественных отношений. Я даже не понимала тогда, куда иду трудоустраиваться. В какой-то мере для меня это был шок. Но потихоньку я прошла обучение, потихоньку начала работать. 1,5 года трудилась в этом отделении, потом перешла в отделение, которое раньше было по улице Мира. Оттуда я ушла в декрет. Позже коллектив опять расформировали, и я снова вернулась в родной отдел, - рассказывает она.

Начинала свою карьеруЛилия, как и все, с операционного зала, принимала заявителей в окне. Но позже руководство предложило перейти в СПК на должность ведущего специалиста.

- Я, конечно, согласилась. Не сожалею о своем решении, так как мне кажется, чтобы работать в зале, нужно иметь много энергии. В среднем за смену я проверяю от 30 и выше документов. Работу свою люблю. Здесь есть стабильность, удобный график, достойная заработная плата и премии, приятная обстановка и дружный коллектив, - отметила плюсы своей работы Лилия.

Ирина Семикашева является на сегодняшний день главным специалистом СПК, и тоже очень довольна однажды сделанным выбором в пользу МФЦ. Экономическое образование отлично помогает девушке развиваться в компании.

- Я случайно узнала, что в городе откроется многофункциональный центр.Я была тогда в декрете, но все же решила отправить свое резюме. За 10 лет работы ни разу не была на больничном. Еще бы 2 раза по 10 лет так отработала, я люблю свою работу, - делиться девушка.

Как говорит Ирина, на каждом этапе работы необходимо быть очень внимательным, так как от правильного принятия пакета документов от заявителя зависит, насколько быстро человек получит положительный результат.

— Также в наш отдел присылают готовые документы, после этого мы обзваниваем наших заявителей, чтобы они приходили на выдачу, - поясняет она. — В нашем коллективе царит доброжелательная атмосфера, мы всегда приходим друг к другу на подмогу, без этого никак. В честь 10-летия нашего отделения ездили с коллегами на гору Торатау. В 2021 году в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию создания Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на котором мою работу отметили в том числе. Я получила из рук Тажитдинова Илшата Азаматовича, первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии, благодарственное письмо. Очень приятно, когда тебя ценят, как сотрудника, - рассказала Ирина.

Когда открылось первое отделение, в офисе было всего 10 окон по обслуживанию заявителей и зона ресепшен. В настоящий момент – их 29.

— Прогресс огромный. МФЦ не стоит на месте, постоянно развивается, внедряя множество современных новшеств и решений, которые необходимы людям здесь и сейчас. Заявителей мы свих любим. Народ у нас тоже доброжелательный. Не было бы их, не было бы у нас нашей любимой работы, поэтому хочется сказать молодежи, которая сейчас заканчивает университеты и находится в поисках работы: «Приходите к нам, так как эта работа для целеустремленных, грамотных, умных людей дает большие перспективы для дальнейшей их жизни, - заключила Эльмира Абитова, начальник отделения операционного зала.