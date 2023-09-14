+21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
14 Сентября , 11:00

«Работаем для людей»

Сегодня, чтобы оформить загранпаспорт или прописку, заключить сделку купли-продажи имущества, записатьребенка в очередь в детский сад и решить множество других бюрократических вопросов, граждане точно знают, что надо бежать в многофункциональный центр, где им обязательно помогут. Сейчас в Стерлитамаке действуют два филиала РГАУ МФЦ. Отделение по адресу проспект Октября, 71 отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Мы встретились с его специалистами, которые стояли у самых истоков открытия и на протяжении стольких лет обеспечивают качественное обслуживание заявителей.

«Работаем для людей»
«Работаем для людей»

4 сентября 2013 года для коллектива тогда новой и незнакомой организации состоялся их первый рабочий день. Многие стерлитамаковцы не знали о появлении и назначении МФЦ, поэтому начинающие специалисты с надеждой смотрели в сторону двери и ждали своих заявителей. Дождались…

—Было очень волнительно. Мы знали теоретический материал, но практического опыта еще не было. И когда вошел первый заявитель для подачи заявления на необходимую ему услугу, сотрудники всех отделов, чтобы посмотреть, как пройдет процесс оформления. Конечно, и специалисту-первооткрывателю было страшновато, но все девочки у нас смелые, целеустремленные, поэтому все было благополучно оформлено, - вспоминает ЭльмираАбитова, начальник отделения операционного зала.

Тогда к ним пришел лишь 1 человек. Но чтобы исправить ситуацию, специалисты отделения стали разносить по почтовым ящикам объявления об открытии МФЦ и подробной информацией, с какими вопросами к ним могут обращаться люди.

— Что-то новое всегда немного настораживает. Задумка о создании такого центра, как МФЦ, просто замечательная. Оформить сразу несколько услуг в одном месте, вместо того, чтобы бегать целый день по разным инстанциям,– это очень удобно, - отмечает Эльмира Ильдаровна.

«Практически вся моя жизнь – это МФЦ», - признается она несмотря на то, что, помимо работы,надо уделять время семье и троим детям.

— До работы в МФЦ я была банковским сотрудником, заведующей кассой. Предложение о переходе на новую работу меня заинтересовало, поэтому я согласилась.  В это отделение я была трудоустроена заместителем  начальника операционного зала. Через 4 месяца, когда в городе открылся второй офис МФЦ,  по адресу Худайбердина, 83, куда меня перевели на должность начальника операционного зала. Несколько лет назад было введено положение о ротации кадров, и по этому положению в январе 2020 года я вернулась, можно сказать, в родное отделение, и занимаю эту же должность начальника отделения операционного зала, - рассказывает Эльмира Ильдаровна.

Что, безусловно, является большой ответственностью, которая ложится на плечи любого руководителя  и требует быть включенным в работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

— Стараюсь максимально для своих сотрудников, чтобы им было комфортно работать. Дружественная атмосфера в коллективе способствует тому, чтобы специалисты утром шли на работу с удовольствием, а вечером в хорошем настроении возвращались домой. Для меня это основной критерий. Но в тоже время я обязана следить и за выполнением должностных инструкций и регламента работы.

На сегодняшний день только в отделении по адресу проспект Октября, 71 работает от 50 до 60 человек. Это специалисты операционного зала, сектор последующего контроля, руководство операционного зала.

— Я очень горжусь своими сотрудниками, которые ответственно подходят к работе, к решению различных вопросов наших граждан. Не устаю повторять им, что необходимо вникать в решение любой проблемы заявителя, уметь найти индивидуальный подход к каждому, так как у всех свои нюансы. И чтобы, действительно, быть открытыми и участливыми необходимо поставить себя на их место или же представить, что к вам пришел ваш близкий друг или родственник, которому нужна помощь. И радует, что заявителивыходят из отделения со словами благодарности. Наши специалисты отлично справляются со своими обязанностями, - говорит Эльмира Ильдаровна.

О своей трудовой жизни в МФЦ также нам рассказали его главные пчелки, которые ежедневно в течение 12 часов помогают людям.

Альбина Шарипова узнала об открытии в Стерлитамаке филиала МФЦ от своей тети, которая порекомендовала ей попробовать себя и отправить анкету на рассмотрение. Так она и сделала, через некоторое время девушку пригласили на собеседование.

— После этого мы проходили обучение, которое длилось 2 недели, было интересным, мне хотелось все узнать. После этого с нами провели тестирование, по результатам которого и набрали штат сотрудников. Желающих было очень много, я не думала, что пройду, но рада, что получилось, так как работу свою люблю. Сначала все были специалистами первой категории операционного зала, примерно через год мы уже стали ведущими специалистами, – делится Альбина.

В задачи специалистов, принимающих заявителей в окнах, входят консультирование, прием и выдача документов, а также в порядке очереди работа на ресепшене. В зависимости от услуги в среднем специалист может потратить от 15 минут до 1,5 – 2 часов времении оказать помощь за смену до 30 заявителей.

—Для себя я не вижу другой работы. Мне нравится помогать людям, общаться с ними. Это интересно. Также у нас отличный коллектив и руководство. На работу иду всегда с удовольствием. За столько лет со многими коллегами дружим и вне работы. Работая в МФЦ, я вышла замуж, родила ребенка и после декрета, нисколько не сомневаясь, обратно вернулась работать сюда, - рассказывает ведущий специалист операционного зала.

Карьера Виктории Тарасовой, главного специалиста операционного зала, могла сложиться совсем в другой сфере.

—По образованию я юрист. После института думала идти работать в МВД, прошла стажировку на следователя, но после первой оперативки резко передумала, - признается девушка. — Да и одного полицейского в семье достаточно. Узнав о наборе сотрудников в новую организацию, решила попробовать себя в этой области. Также проходила все испытания, изучала теоретический материал, работу в нескольких программах. Мы даже на обучении проигрывали сценки с возможными запросами или жизненными ситуациями заявителей, и как нам нужно действовать в том или ином случае, - вспоминает она.

А после пройденных испытаний начались трудовые будни.

- Работа нравится, работа интересная. Я не вижу другой альтернативы для себя. Бывают и сложные моменты в работе с людьми, но мы стараемся всегда сгладить конфликтные ситуации, так как наша главная задача – помогать людям, - откровенно говорит Виктория.

Сейчас в ее обязанности входит не только проконсультировать заявителя в окне, отправлять отчеты по выданным делам, но и быть наставником для начинающих коллег.

- МФЦ, для меня, это место, где человек может получить помощь, некоторые даже приходят, чтобы просто поговорить. Как-то ко мне пришла пожилая женщина, которой было уже за 80 лет. Ей нужна была справка о размере пенсии. Услуга занимает буквально 5 минут, но она мне всю свою жизнь рассказала, поделилась своими переживаниями, оказалось, что у нее нет детей. И ей, наверно, хотелось с кем-то поговорить. И несмотря на регламент, ты не можешь просто сказать: «Извините, у меня время». Поэтому ты выслушиваешь и ничего в этом страшного нет, иногда делаешь такие исключения, - заключила Виктория.

После того, как заявитель оформляет заявку на получение той или иной услуги в операционном зале, дела передаются в СПК, то есть в сектор последующего контроля. Это такой отдельный кабинет, о котором, мы уверены, никто не подозревает. Здесь проходит тщательная проверка пакета документов, которые оставил заявитель, который потом отправляют в необходимые госорганы.

Лилия Солоп до устройства на работу в МФЦ пробовала себя в разных сферах деятельности: была продавцом, работала на заводе и даже в пожарной части. Но именно здесь она поняла, что нашла то, что искала.

- Образование у меня экономическое, но сложно у нас было устроиться в Министерство земельно-имущественных отношений. Я даже не понимала тогда, куда иду трудоустраиваться. В какой-то мере для меня это был шок. Но потихоньку я прошла обучение, потихоньку начала работать. 1,5 года трудилась в этом отделении, потом перешла в отделение, которое раньше было по улице Мира. Оттуда я ушла в декрет. Позже коллектив опять расформировали, и я снова вернулась в родной отдел, - рассказывает она.

Начинала свою карьеруЛилия, как и все, с операционного зала, принимала заявителей в окне. Но позже руководство предложило перейти в СПК на должность ведущего специалиста.

- Я, конечно, согласилась. Не сожалею о своем решении, так как мне кажется, чтобы работать в зале, нужно иметь много энергии. В среднем за смену я проверяю от 30 и выше документов. Работу свою люблю. Здесь есть стабильность, удобный график, достойная заработная плата и премии, приятная обстановка и дружный коллектив, - отметила плюсы своей работы Лилия.

Ирина Семикашева является на сегодняшний день главным специалистом СПК, и тоже очень довольна однажды сделанным выбором в пользу МФЦ. Экономическое образование отлично помогает девушке развиваться в компании.

- Я случайно узнала, что в городе откроется многофункциональный центр.Я была тогда в декрете, но все же решила отправить свое резюме. За 10 лет работы ни разу не была на больничном. Еще бы 2 раза по 10 лет так отработала, я люблю свою работу, - делиться девушка.

Как говорит Ирина, на каждом этапе работы необходимо быть очень внимательным, так как от правильного принятия пакета документов от заявителя зависит, насколько быстро человек получит положительный результат.

 — Также в наш отдел присылают готовые документы, после этого мы обзваниваем наших заявителей, чтобы они приходили на выдачу, - поясняет она. — В нашем коллективе царит доброжелательная атмосфера, мы всегда приходим друг к другу на подмогу, без этого никак. В честь 10-летия нашего отделения ездили с коллегами на гору Торатау. В 2021 году в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию создания Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на котором мою работу отметили в том числе. Я получила из рук Тажитдинова Илшата Азаматовича, первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии, благодарственное письмо. Очень приятно, когда тебя ценят, как сотрудника, - рассказала Ирина.

 Когда открылось первое отделение, в офисе было всего 10 окон по обслуживанию заявителей и зона ресепшен. В настоящий момент – их 29.

— Прогресс огромный. МФЦ не стоит на месте, постоянно развивается, внедряя множество современных новшеств и решений, которые необходимы людям здесь и сейчас.  Заявителей мы свих любим. Народ у нас тоже доброжелательный. Не было бы их, не было бы у нас нашей любимой работы, поэтому хочется сказать молодежи, которая сейчас заканчивает университеты и находится в поисках работы: «Приходите к нам, так как эта работа для целеустремленных, грамотных, умных людей дает большие перспективы для дальнейшей их жизни, - заключила Эльмира Абитова, начальник отделения операционного зала.

 

 

 

 

«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
«Работаем для людей»
Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика