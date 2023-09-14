В Башкирии пройдет акция «Цифровой Диктант»

Самая масштабная проверка цифровой грамотности в России возвращается! С 29 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант» на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф, в которой примут участие жители всех регионов РФ.

Организаторами акции выступают: Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая Экономика» и Народный Фронт (НФ) при поддержке Минцифры России. Генеральный партнер акции — «Авито».

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции. Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», — подчеркнул Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант».

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок — новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники.

Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами – вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

На следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.

В прошлом сезоне в акции приняли участие более 919 тыс. человек со всей страны. В этом году «Цифровой Диктант» планирует стать еще масштабнее! Итогом проверки знаний станет определение Индекса цифровой грамотности населения России.

В этом году организаторы представляют уникальный формат акции: можно пройти не только традиционное для Цифрового Диктанта онлайн-тестирование на сайте акции ЦифровойДиктант.рф, но и посетить региональные офлайн-площадки, оборудованные всем необходимым для проверки знаний.

Участников также ждут различные мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности. Это отличная возможность не только узнать новое о диджитал-сфере, но и завести знакомства.

Партнерами акции уже стали: VK, ПАО ВТБ, Газпромбанк, ПАО «Ростелеком», АО «Почта России», Госкорпорация «Росатом», Координационный центр доменов .RU/.РФ, Роскачество, Российская государственная библиотека для молодёжи, «Лаборатория Касперского» и Школа программирования CODDY, при поддержке ПСБ.

Официальный сайт акции: ЦифровойДиктант.рф

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