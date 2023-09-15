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15 Сентября , 17:14

Что ожидает посетителей фестиваля «Айда играть» во второй день?

Сегодня в Уфе по-летнему тепло – 22 градуса! И это отлично, ведь на Советской площади продолжается фестиваль «Айда играть».

Что ожидает посетителей фестиваля «Айда играть» во второй день?
Что ожидает посетителей фестиваля «Айда играть» во второй день?

Весь день там проходят тематические конкурсы и мастер-классы, спортивные турниры, кинопробы, работает открытая детская телестудия.

Посетители могут посмотреть экспозиции: «Кукольный мир», «Моя первая игротека», «Я конструктор», «Он сказал: «Поехали!», «Деревянная сказка», «Мягкая страна», «Радость творчества», «Опытная станция», «Игроспорт», «Игры, которые лечат». На территории для детей с ограниченными возможностями здоровья представлены тактильные игрушки, проходят мастер-классы для родителей.

В вечерней программе на Дворцовой сцене сегодня: игровое музыкальное «Фикси-шоу» по мотивам мультсериала «Фиксики», интерактивный спектакль «Аленький цветочек» под музыку Римского-Корсакова от Русдрамтеатра, театр-студия «Непоседы», «Спокойной ночи, малыши!» с Антоном Зорькиным и показ мультфильмов.

На «Айда играть» также будут работать специалисты от Минсемьи, труда и соцзащиты населения. Логопеды, психологи, специалисты по семейному и трудовому праву проконсультируют посетителей фестиваля бесплатно. 

Подробнее о программе
Источник: https://mgazeta.com/news/ajdaigrat/2023-09-15/chto-ozhidaet-posetiteley-festivalya-ayda-igrat-vo-vtoroy-den-3438376 

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