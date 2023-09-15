Что ожидает посетителей фестиваля «Айда играть» во второй день?

Весь день там проходят тематические конкурсы и мастер-классы, спортивные турниры, кинопробы, работает открытая детская телестудия.

Посетители могут посмотреть экспозиции: «Кукольный мир», «Моя первая игротека», «Я конструктор», «Он сказал: «Поехали!», «Деревянная сказка», «Мягкая страна», «Радость творчества», «Опытная станция», «Игроспорт», «Игры, которые лечат». На территории для детей с ограниченными возможностями здоровья представлены тактильные игрушки, проходят мастер-классы для родителей.

В вечерней программе на Дворцовой сцене сегодня: игровое музыкальное «Фикси-шоу» по мотивам мультсериала «Фиксики», интерактивный спектакль «Аленький цветочек» под музыку Римского-Корсакова от Русдрамтеатра, театр-студия «Непоседы», «Спокойной ночи, малыши!» с Антоном Зорькиным и показ мультфильмов.

На «Айда играть» также будут работать специалисты от Минсемьи, труда и соцзащиты населения. Логопеды, психологи, специалисты по семейному и трудовому праву проконсультируют посетителей фестиваля бесплатно.

Подробнее о программе.

Источник: https://mgazeta.com/news/ajdaigrat/2023-09-15/chto-ozhidaet-posetiteley-festivalya-ayda-igrat-vo-vtoroy-den-3438376