Минпромторг России: Фестиваль «Айда играть» поможет развитию индустрии детских товаров

Об этом руководитель ведомства написал в своем приветственном письме к участникам. Обращение было зачитано на открытии пленарного заседания фестиваля. Министр уверен, что фестиваль поможет развитию торговых процессов, изучению и внедрению новых технологий, а также обмену опытом. Кроме того, такие мероприятия показывают, как отрасль реагирует на новые вызовы, находит эффективные решения и активно трансформируется.

«Сегодня в центре внимания опыт российских производителей, анализ и обобщение которого помогут сформировать эффективные механизмы развития отрасли в изменяющихся экономических условиях. Минпромторг России реализует меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета индустрии и увеличение спроса на отечественную продукцию для детей и учебное оборудование», — подчеркнул спикер в своем обращении.

Василий Осьмаков отметил, что именно запросы социальной сферы и образования формируют долгосрочный госзаказ для индустрии и выступают в качестве движущей силы ее развития.

Напомним, что в Уфе открылся первый Всероссийский фестиваль «Айда играть». Это масштабное событие в мире игр и игрушек, которое даст возможность производителям, поставщикам детских товаров, а также представителям оптово-розничной торговли, дистрибьюторам и мастерам-ремесленникам со всей России обмениваться опытом и находить новые возможности для развития данной сферы.