+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Сентября , 17:34

Минпромторг России: Фестиваль «Айда играть» поможет развитию индустрии детских товаров

Всероссийский фестиваль «Айда играть» будет способствовать заключению выгодных контрактов, считает врио министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Минпромторг России: Фестиваль «Айда играть» поможет развитию индустрии детских товаров
Минпромторг России: Фестиваль «Айда играть» поможет развитию индустрии детских товаров

Об этом руководитель ведомства написал в своем приветственном письме к участникам. Обращение было зачитано на открытии пленарного заседания фестиваля. Министр уверен, что фестиваль поможет развитию торговых процессов, изучению и внедрению новых технологий, а также обмену опытом. Кроме того, такие мероприятия показывают, как отрасль реагирует на новые вызовы, находит эффективные решения и активно трансформируется.

«Сегодня в центре внимания опыт российских производителей, анализ и обобщение которого помогут сформировать эффективные механизмы развития отрасли в изменяющихся экономических условиях. Минпромторг России реализует меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета индустрии и увеличение спроса на отечественную продукцию для детей и учебное оборудование», — подчеркнул спикер в своем обращении.

Василий Осьмаков отметил, что именно запросы социальной сферы и образования формируют долгосрочный госзаказ для индустрии и выступают в качестве движущей силы ее развития.

Напомним, что в Уфе открылся первый Всероссийский фестиваль «Айда играть». Это масштабное событие в мире игр и игрушек, которое даст возможность производителям, поставщикам детских товаров, а также представителям оптово-розничной торговли, дистрибьюторам и мастерам-ремесленникам со всей России обмениваться опытом и находить новые возможности для развития данной сферы.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика