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15 Сентября , 10:00

Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?

Справка об инвалидности нужна, чтобы оформить повышенную пенсию, дополнительные социальные выплаты и пользоваться многими льготами.

Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?
Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?

Кроме того, для каждого человека с инвалидностью разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). Она тоже представляет собой документ.

Если человек сменил фамилию, справку и ИПРА тоже нужно поменять. Для этого нужно подать заявление о замене документа.

👉 Как это сделать?

Лично в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (новая ИПРА выдаётся только по заявлению в бюро МСЭ) или онлайн на Госуслугах: https://vk.cc/cqVt95.

К заявлению нужно приложить старую справку, копию нового паспорта, документ, подтверждающий смену фамилии (например, свидетельство о заключении брака).

Повторную экспертизу по установлению инвалидности проходить не нужно.

Единый контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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