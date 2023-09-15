Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?

Кроме того, для каждого человека с инвалидностью разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). Она тоже представляет собой документ.
Если человек сменил фамилию, справку и ИПРА тоже нужно поменять. Для этого нужно подать заявление о замене документа.
Как это сделать?
Лично в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (новая ИПРА выдаётся только по заявлению в бюро МСЭ) или онлайн на Госуслугах: https://vk.cc/cqVt95.
К заявлению нужно приложить старую справку, копию нового паспорта, документ, подтверждающий смену фамилии (например, свидетельство о заключении брака).
Повторную экспертизу по установлению инвалидности проходить не нужно.
Единый контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1
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