Парк «Патриот» в Чишминском районе Башкирии готов принять участников чемпионата «ГеоВызов»

Члены комиссии отметили, что все места соревнований уже подготовлены и оснащены необходимым инвентарем, а в корпусе «Патриота», где будут проживать участники, созданы комфортные условия. Остаются последние штрихи: подготовить комплекты наград и сувениры.

Две команды геологов — из Чечни и Казахстана — приедут в Уфу уже сегодня. А следить за событиями чемпионата можно будет на официальном сайте, на сайте межведомственной комиссии по недропользованию БР и в телеграм-канале.

— Мы готовы уделить максимальное внимание людям науки, геологам и участникаv, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов. — Мы должны показать им всю красоту республики, провести мероприятие на высоком уровне и сделать так, чтобы он остался в памяти надолго, а участники захотели вернуться сюда снова.