Прошли российско-корейские переговоры

По окончании переговоров с участием делегаций лидеры провели отдельную беседу в формате тет-а-тет.

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Начало российско-корейских переговоров в расширенном составе

В.Путин: Уважаемый господин Председатель!

Я очень рад Вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме Восточный.

Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь и Вам, и Вашим коллегам это интересно.

Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость.

Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что очень рад Вас видеть. Благодарю за то, что Вы приняли приглашение и приехали в Россию. Добро пожаловать!

Ким Чен Ын (как переведено): Выражаю Вам признательность за то, что Вы пригласили нас, несмотря на занятость государственными делами.

В очень важный период совершается наш визит в Россию. И сейчас российская сторона с очень тёплым чувством принимает нашу делегацию Корейской Народно-Демократической Республики. Мы с первого момента прибытия на территорию России могли почувствовать искренность российских друзей. И от имени всей Корейской Народно-Демократической Республики выражаю Вам и народу Российской Федерации чувство благодарности. И выражаю Вам благодарность за то, что Вы уделяете такое большое внимание нашему посещению России.

Также мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее России в строительстве космической державы. И мы сейчас проводим с Вами в очень особое время встречу, именно в сердце космической державы, России.

Как Вы сказали, Советский Союз сыграл очень большую роль в освобождении нашей страны, а также в обретении независимости нашим государством, и наша дружба имеет глубокие корни. И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией. Я уверен, что наша совместная встреча будет ещё одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений.

Как Вы сейчас сказали, у нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру, – для того чтобы это помогло улучшению благосостояния наших народов.

Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения Президента Путина, также решения Правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства.

Ещё раз выражаю Вам благодарность за то, что Вы предоставили нам такую возможность посетить Россию, а также уделяете такое большое внимание.

В.Путин: Спасибо.

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